Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odbędzie się w środę 2 grudnia 2020 roku. Jak przekazał wiceszef resortu Waldemar Kraska, podczas konferencji minister zdrowia ogłosi stan przygotowań logistycznych do szczepienia Polaków przeciw COVID-19. Relacja z konferencji ministra zdrowia na żywo na RadioZET.pl.

Adam Niedzielski ma ogłosić w środę 2 grudnia stan przygotowań logistycznych Polski do szczepienia Polaków przeciw COVID-19 - poinformował dziś wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. - Kiedy pojawi się szczepionka, wówczas natychmiast przystąpimy do szczepienia Polaków – mówił w TVP INFO.

- Jesteśmy gotowi do uruchomienia szczepienia Polaków. Myślę, że jutro (red. 2 grudnia 2020 roku) na konferencji prasowej będzie ogłoszone, jak jesteśmy do tego przygotowani od strony logistycznej. Chcemy zaszczepić jak najwięcej Polaków - powiedział Kraska. Relacja z konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja ministra zdrowia. Szczepionka przeciw COVID-19 w Polsce. Kiedy zaczną się szczepienia?

- Jeżeli szczepionka na COVID-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że szczegółowe informacje ogłosi w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.

Dworczyk mówił, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionki powinny trafić do Polski na przełomie grudnia i stycznia. - Jeżeli tak się stanie, my będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia całego programu szczepień - powiedział Dworczyk pytany, czy szczepienia są możliwe już w styczniu.

W kontekście poniedziałkowego wpisu premiera w mediach społecznościowych, który brzmi: "Wygrywamy z epidemią! Liczba zakażeń spada! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa", Dworczyk został zapytany, czy będą zmiany w planach np. dotyczących kumulacji ferii. Szef KPRM odpowiedział, że nie ma takiej dyskusji. - Nie sądzę, żeby ona się pojawiła - dodał. - Mamy okres, kiedy pandemia cały czas jest groźna i nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem Polaków - podkreślił.

Szczepionka przeciw COVID-19. Kiedy Komisja Europejska wyda zgodę na szczepionkę?

Komisja Europejska wyda ostateczne zezwolenie na wprowadzenie na rynek szczepionek przeciw koronawirusowi w kilka dni po ich zatwierdzeniu przez Europejska Agencję Leków (EMA) - oznajmił we wtorek rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.

Firmy Pfizer i BioNTech poinformowały wcześniej, że wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw SARS-CoV-2. EMA podała, że planuje podjąć decyzję o zatwierdzeniu szczepionki, opracowywanej przez te firmy, do 29 grudnia, a do 12 stycznia ma wydać decyzję w sprawie preparatu, opracowanego przez amerykańską korporację Moderna.

Pfizer ogłosił w minionym miesiącu, że wyniki końcowej fazy badań klinicznych pokazały 95-procentową skuteczność szczepionki. Nie zaobserwowano przy tym poważnych skutków ubocznych - spośród 8 tys. ochotników biorących udział w testach 2 proc. miało bóle głowy, 3,7 proc. czuło zmęczenie.

