Nauka hybrydowa w dwóch województwach. Wiemy, od kiedy będzie obowiązywać

Nauka hybrydowa w klasach I-III szkół podstawowych w dwóch regionach w Polsce - tak zdecydował rząd. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że nowe obostrzenia obowiązywać będą - tak, jak poprzednio w woj. warmińsko-mazurskim oraz - to nowość - w woj. pomorskim od 13 do 20 marca.

Konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń rozpoczęła się w piątek ok. godz. 14. W związku z trzecią falą epidemii i dużym przyrostem zachorowań na Covid-19, spodziewano się zmian w restrykcjach oraz możliwego lockdownu w kolejnych województwach.

Regionalizacja - czyli zróżnicowanie obostrzeń w zależności od tego, jaka jest sytuacja pandemiczna (np. liczba zakażeń) w danym regionie - stała się faktem już w zeszłym tygodniu. 24 lutego rząd zdecydował, że w województwie warmińsko-mazurskim cofnięte zostanie luzowanie obostrzeń.

Skutkowało to zamknięciem kin, teatrów, muzeów, hoteli, a także wprowadzeniem nauki zdalnej także dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Już wcześniej przedstawiciele rządu przekonywali, że obywateli powinni się spodziewać raczej regionalnych obostrzeń niż całkowitego zamknięcia kraju.

Nauka hybrydowa w klasach I-III. Obostrzenia dla dwóch województw

Spekulowano jednak, że wobec wzrostu liczby zakażeń z ostatnich dni, możliwe jest zamknięcie szkół także w innych województwach. Podjęto jednak inną decyzję, wprowadzając tryb mieszany w szkołach w dwóch regionach.

Nauka hybrydowa w woj. warmińsko-mazurskim i woj. pomorskim będzie obowiązywała od 13 do 20 marca - tak zdecydował rząd. W przypadku pozostałych klas (od IV klasy szkoły podstawowej w górę) nadal obowiązuje nauka zdalna.

Niedzielski wyjaśnił, że chodzi o model, w którym część dzieci np. w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki. - Natomiast w kolejnym tygodniu, bo można to robić również w systemie dziennym, zmienia się sposób prowadzenia tej nauki - przekazał minister, podkreślając, że "głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie trybu zdalnego nauczania w klasach 1-3 jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli", które do 13 lub 14 marca ma być "praktycznie zakończone".

Koronawirus w Polsce. Sytuacja w szkołach

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w regionie od poniedziałku w woj. warmińsko-mazurskim uczniowie z tych klas uczą się z powrotem zdalnie (mają naukę stacjonarną zawieszoną do 14 marca). W pozostałych 15 województwach najmłodsi uczniowie nadal uczą się w szkołach.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ubiegłego roku.

RadioZET.pl/PAP/Twitter