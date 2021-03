Jeżeli będziemy mieli do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to konsekwencją będą decyzje dotyczące obostrzeń w skali całego kraju - zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, dodając, że decyzje zapaść mogą do środy lub do czwartku. Wskazał także kolejne województwa, w których rosną statystyki zachorowań.

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefa KRPM Michała Dworczyka oraz rzecznika rządu Piotra Mullera odbyła się w poniedziałek o godz. 14. Przedstawiciele rządu mówili przede wszystkim o szczepieniach przeciw Covid-19, komentowali także statystyki zakażeń koronawirusem.

Adam Niedzielski ocenił, że ostatnie dane o liczbie zakażeń są bardzo niepokojące. Minionej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 10 896 osób, a 28 chorych zmarło, podczas gdy tydzień temu było to 6 170 zakażeń i 32 zgony.

Niedzielski o ew. obostrzeniach w całym kraju. Wskazał też kolejne województwa

- Ten wzrost osiąga dynamikę rzędu 75 proc. i jest to zdecydowane przyspieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Bo w ostatnich dniach ten średni przyrost zachorowań z tygodnia na tydzień spadał nawet z 30 do 25 proc - powiedział.

Stąd to, co odnotowaliśmy wczoraj, jest bardzo niepojącym sygnałem, tym bardziej że liczba badań wykonanych w niedzielę [...] przekroczyła 40 tys., co tak naprawdę zdarzyło się tylko w szczycie drugiej fali - dodał minister, zaznaczając, że rząd będzie uważnie przyglądał się temu, jak sytuacja będzie wyglądała w najbliższym czasie.

Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju. Jeżeli ta obserwacja, która miała miejsce wczoraj, jest tylko takim wyjątkiem - bo o tym oczywiście przekonamy się jutro i pojutrze - to wtedy możemy rozważać jeszcze scenariusze regionalne. Ale o tym, co zrobimy, będzie decydowała dynamika rozwoju zachorowań w ciągu najbliższych dni Adam Niedzielski, minister zdrowia

Później w odpowiedzi na pytania dziennikarzy szef resortu zdrowia powiedział, że decyzje w sprawie obostrzeń mają zapaść do środy lub do czwartku.

Niedzielski podkreślił też, że najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w województwach, które objęte są dodatkowymi obostrzeniami. Wskazał także kolejne regiony, w których rośnie liczba zachorowań i w których współczynnik nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców mieści się między 40 a 50.

- Kolejne województwa, w których sytuacja również jest trudna, to w pierwszej kolejności woj. kujawsko-pomorskie, ale do niego dołączają też województwa pasa południowego - dolnośląskie, śląskie i podkarpackie - powiedział.

RadioZET.pl/PAP