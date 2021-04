Konferencja prasowa Michała Dworczyka zaplanowana jest na godz. 12. Szefowi KRPM towarzyszyć będą rzecznik rządu oraz p.o. prezesa NFZ

Wedle danych z wtorku 6 kwietnia, pierwszą dawkę szczepionki przyjęło prawie 4,6 mln osób, a drugą ponad 2 mln. Łącznie wykonano już ponad 6,6 mln szczepień

Konferencja prasowa ministra Michała Dworczyka zaplanowana jest na wtorek na godz. 12. Szefowi Kancelarii Premiera i pełnomocnikowi rządu ds. Narodowego Programu Szczepień towarzyszyć będą rzecznik rządu Piotr Müller oraz p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Czego dotyczyć będzie wystąpienie ministra? Najprawdopodobniej zamieszania w związku ze szczepieniami przeciw Covid-19. Przypomnijmy, że 1 kwietnia zostały - wcześniej niż uprzednio planowano - uruchomione zapisy na szczepienia dla 40- i 50-latków.

W wyniku błędów w systemie rejestracyjnym duża część tych osób (według danych rządu ok. 60 tys.) otrzymała bliskie (kwietniowe) terminy przyjęcia pierwszej dawki. W piątek dostały jednak informację, że terminy te zostały zmienione i przeniesione na maj.

- Doszło do dwóch błędów, i komunikacyjnego, i błędu systemu - powiedział Dworczyk w rozmowie z TVP, dodając, że jest "to rzecz, która obciąża" jego. - Rzeczywiście przepraszałem i przepraszam wszystkich za powstałe zamieszanie - przyznał, zaznaczając, że w ramach zespołu koordynującego Narodowy Program Szczepień wyjaśniono pewne rzeczy, aby do podobnych pomyłek więcej nie dochodziło.

Szczepienia w Rzeszowie idą szybciej? Dworczyk: to są bzdury

Dworczyk odniesie się także do pojawiających się w mediach doniesień na temat sytuacji w Rzeszowie. Niektórzy - m.in. politycy opozycji - informowali, że w stolicy Podkarpacia radykalnie przyspieszono tempo szczepień i że można się tam szczepić bez e-skierowań bądź umówienia wcześniej terminu. Sugerowano, że to propagandowa akcja rządu, mająca na celu zwiększenie szans kandydatów prawicy w zaplanowanych na maj przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.

- To nie jest prawda, à propos tego, że najszybciej odbywają się szczepienia w Rzeszowie, tudzież jest największy procent mieszkańców Rzeszowa zaszczepionych w porównaniu do innych miast wojewódzkich [...] Opublikowaliśmy wczoraj taką tabelę, która pokazuje, że jeśli chodzi o procent osób zaszczepionych, to Podkarpacie absolutnie nie odbiega od procentu osób zaszczepionych w innych województwach, jest mniej więcej w połowie stawki - powiedział w rozmowie z TVP.

Ocenił również, że w sprawie szczepień w Rzeszowie mieliśmy do czynienia z kolejnym przykładem "upolityczniania i opowiadania niestworzonych historii" w związku ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami prezydenta tego miasta. - To są bzdury. Fakty są takie, że na Podkarpaciu odbywają się szczepienia w podobnym tempie jak w innych województwach - podkreślił szef KPRM.

RadioZET.pl/PAP