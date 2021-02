Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ubiegłego roku. 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia populacyjne – na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat. Grupa zero, czyli m.in. medycy, otrzymuje drugą dawkę. Do poniedziałku do południa wykonano w Polsce blisko 1 176 904 zastrzyków.

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, w poniedziałek do Polski dotarło 320 tys. dawek szczepionki Comirnaty od firm Pfizer/BioNTech. W kolejnym, planowanym na następny tydzień, transporcie ma do nas trafić kolejno 320 tys.

Będzie zmiana harmonogramu szczepień?

W niedzielę szef KRPM Michał Dworczyk poinformował w rozmowie z Radiem ZET o dotarciu do Polski 42 tys. szczepionek od Moderny. Ta partia preparatów przyjechała jedna do nas spóźniona - dostawa była bowiem zaplanowana na poprzedni wtorek.

Z kolei Kuczmierowski w rozmowie z PAP, sygnalizował, że potrzebna będzie modyfikacja harmonogramu szczepień, uwzględniająca zarówno zmniejszone dostawy od producentów, jak i opóźnienia w transporcie.

- Właśnie zostaliśmy poinformowani przez firmę Moderna o zmniejszeniu dostaw szczepionki na luty o 25 proc. To oznacza kolejne, duże problemy w dostawach szczepionek do Polski. To oznacza dla nas również konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji – przekazał w piątek Kuczmierowski. W lutym do Polski miało trafić 400 tys. dawek szczepionki Moderny. Oznacza to zatem, że dostarczonych zostanie ich 300 tys.

Konferencja prasowa ministra zdrowia i szefa KPRM ws. harmonogramu szczepień

Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz szefa KPRM i Michała Dworczyka (będącego jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. Narodowego Programu Szczepień) zaplanowana jest na poniedziałek na godz. 13:45. Jak nieoficjalnie dowiedział się Polsat News, przedstawiciele rządu zaprezentują w trakcie wystąpienia dla mediów zmiany w harmonogramie szczepień.

Jeszcze w niedzielnej rozmowie z Polsat News Dworczyk podkreślił, że mimo opóźnień i zmniejszenia dostaw zarówno przez koncern Pfizer, jak i Moderna, dzięki przyjętej strategii w Narodowym Programie Szczepień "nie zmieniamy naszych założeń, do końca pierwszego kwartału chcemy zaszczepić około trzech milionów osób". Zapewnił również, że "mamy zagwarantowaną drugą dawkę dla każdego, kto otrzymał pierwszą dawkę szczepionki".

Natomiast w tej chwili tak naprawdę nasze rezerwy się skończyły i kolejne opóźnienia, kolejne redukcje dostaw musiałby wpłynąć na harmonogram szczepień. Musielibyśmy po prostu część umówionych już szczepień seniorów odwoływać. Tego nie chcemy zrobić, do tej pory - co też jest uciążliwe - wyłącznie spowolniliśmy szczepienia grupy +0+. Natomiast seniorzy, którzy już się zapisali na konkretne terminy, w konkretne miejsca mają bez żadnych zmian realizowany grafik szczepień Michał Dworczyk

Jak jednak zaznaczył, gdyby pojawiły się kolejne problemy u dostawców, wtedy "rzeczywiście mogłoby to odbić się na grafiku szczepień seniorów".

RadioZET.pl/PAP/polsatnews.pl/Jacek Czarnecki, Radio ZET