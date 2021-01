Kiedy konferencja premiera ws. obostrzeń? Rzecznik rządu podał termin

Obostrzenia od 1 lutego najprawdopodobniej ulegną zmianie. Rządzący wstępnie wykluczają zarówno zaostrzenie restrykcji, jak i przedłużenie ich w obecnej formie. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski "sytuacja pod względem dziennej liczby zakażeń koronawirusem jest stabilna", dlatego od lutego można spodziewać się luzowania obostrzeń. - Myślę, że od lutego jakieś poluzowania w obostrzeniach wystąpią – mówił w weekend w Radiu ZET.

Konferencja prasowa premiera. Kiedy decyzje ws. obostrzeń? Müller: w czwartek

Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowana jest na czwartek 28 stycznia. Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu Piotr Müller, zostanie wówczas "przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego".

Otwarcie galerii handlowych to zmiana, która najczęściej pojawia się w wypowiedziach członków rządu. - Myślę, że najszybciej dojdzie do uruchomienia szeroko rozumianego handlu, więc być może galerie handlowe od lutego będą uruchomione, a w przyszłości na pewno pozostała część będzie w jakimś innym reżimie sanitarnym - podkreślał Kraska.

Obostrzenia w związku z koronawirusem. Co zamknięto?

Przypomnijmy, że od 28 grudnia ubiegłego roku, początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

W poniedziałek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które obowiązują do końca stycznia będą przedłużone, czy będą w jakiś sposób zmodyfikowane.

W ubiegłym tygodniu w poniedziałek po feriach zimowych uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w środę, że nie będzie rekomendował dalszego otwierania szkół. Poinformował, że w drugim tygodniu lutego będą powtórzone badania przesiewowe nauczycieli i po ich zakończeniu pojawią się kolejne rekomendacje resortu w sprawie szkół.

RadioZET.pl/PAP