Konferencja prasowa premiera ws. obostrzeń odbędzie się w tym tygodniu, ale na pewno nie we wtorek - tak wynika ze słów rzecznika rządu. To będą pewnie najbliższe dni, przed weekendem. Nie spodziewam się, żeby to było zaostrzenie obostrzeń - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Obostrzenia od 1 lutego najprawdopodobniej ulegną zmianie. Rządzący wstępnie wykluczają zarówno zaostrzenie restrykcji, jak i przedłużenie ich w obecnej formie. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski "sytuacja pod względem dziennej liczby zakażeń koronawirusem jest stabilna", dlatego od lutego można spodziewać się luzowania obostrzeń. - Myślę, że od lutego jakieś poluzowania w obostrzeniach wystąpią – mówił w weekend w Radiu ZET.

Otwarcie galerii handlowych to zmiana, która najczęściej pojawia się w wypowiedziach członków rządu. - Myślę, że najszybciej dojdzie do uruchomienia szeroko rozumianego handlu, więc być może galerie handlowe od lutego będą uruchomione, a w przyszłości na pewno pozostała część będzie w jakimś innym reżimie sanitarnym - podkreślał Kraska.

Konferencja prasowa premiera. Kiedy decyzje ws. obostrzeń? Müller: przed weekendem

Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowana jest na ten tydzień. Spekulowano, że może się odbyć już we wtorek 26 stycznia, ale jak wynika ze słów rzecznika rządu - który rozmawiał z Polsat News - tak się nie stanie. Decyzje ws. obostrzeń mają być jednak ogłoszone jeszcze przed weekendem. Piotr Müller podkreślił, że zanim to nastąpi, odbędzie się jeszcze posiedzenie Rady Medycznej, a rząd czeka na dane epidemiczne z poniedziałku.

Dzisiaj na pewno takiej decyzji ogłoszonej nie będzie, w związku z tym mogę tylko powiedzieć, że to będą pewnie najbliższe dni, przed weekendem tak, aby był też czas na przygotowanie się Piotr Muller

- Nie spodziewam się - to co jest istotne - żeby to było zaostrzenie obostrzeń - to chciałbym jasno zadeklarować. Natomiast, czy będą to zdjęte obostrzenia w poszczególnych obszarach - taka decyzja jeszcze nie zapadła - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że jeżeli miałyby zapaść decyzje dotyczące luzowania obostrzeń, to "obszar handlowy czy częściowo obszar hotelarstwa, czy kilka jeszcze innych obszarów" są pierwsze, które mogłyby być otwierane. - Ale w tej chwili, muszę to podkreślić, taka decyzja nie zapadła - zastrzegł Müller.

Obostrzenia w związku z koronawirusem. Co zamknięto?

Przypomnijmy, że od 28 grudnia ubiegłego roku, początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Obostrzenia zostały później przedłużone do 31 stycznia.

Według tych restrykcji zamknięte są m.in. hotele, lokale gastronomiczne, stoki narciarskie, siłownie, baseny i placówki kulturalne. Ograniczona została działalność galerii handlowych (mogą w ich ramach działać: sklepy spożywcze, apteki, drogerie, punkty usługowe i księgarnie).

Na zdalny tryb nauczania przeszły także placówki oświatowe. Jednak od 18 stycznia decyzją rządu uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wrócili do nauki stacjonarnej. W takim trybie funkcjonują również przedszkola.

RadioZET.pl/PAP