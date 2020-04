W czwartek odbyła się konferencja prasowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg, ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego i szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego. Ministrowie odnieśli się m.in. do pytań i wątpliwości dotyczących otwarcia żłobków i przedszkoli 6 maja, a także do kwestii przygotowań do matur i egzaminów w czasie epidemii.