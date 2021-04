W najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek, które na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - zapowiedział na konferencji prasowej Michał Dworczyk. Szef KRPM dodał, że w piątek ogłoszone zostaną szczegóły zmian w programie szczepień.

Dworczyk dodał też, że szczepienia osób w wieku 18-39 lat, które wyraziły taką gotowość poprzez formularz, możliwe będą w momencie, gdy zbliżać się będzie termin zapisów dla ich grupy wiekowej. Obecnie taki formularz nie jest dostępny

Z kolei rzecznik rządu Piotr Muller przekazał, że w środę, najpóźniej w czwartek, ogłoszone zostaną nowe decyzje dotyczące obostrzeń epidemicznych. Na razie nie wiadomo czy zostaną zaostrzone, złagodzone bądź utrzymane w obowiązującej formie

Wedle danych z wtorku 6 kwietnia, pierwszą dawkę szczepionki przyjęło prawie 4,6 mln osób, a drugą ponad 2 mln. Łącznie wykonano już ponad 6,6 mln szczepień

Konferencja prasowa ministra Michała Dworczyka odbyła się we wtorek o godz. 12. Szefowi Kancelarii Premiera i pełnomocnikowi rządu ds. Narodowego Programu Szczepień towarzyszyli rzecznik rządu Piotr Müller oraz p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Dworczyk oświadczył, że w drugim kwartale - tak jak zapowiadał wcześniej rząd - nastąpi znaczne przyspieszenie szczepień, które będzie jednak dużym wyzwaniem m.in. dla punktów szczepień.

- W najbliższych dwóch tygodniach, czyli w tym tygodniu i w kolejnym, trafi łącznie do punktów szczepień w całej Polsce ponad dwa miliony szczepionek. To znaczy ponad milion szczepionek w tym tygodniu i ponad milion szczepionek w przyszłym tygodniu, które oczywiście na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - powiedział.

Szef KPRM mówił, że chodzi o zmiany, które mają uczynić system bardziej dostępnym, zwiększyć jego wydajność i umożliwić elastyczne dostosowywanie się do sytuacji. Wymienił m.in. zwiększenie liczby punktów, w których będą prowadzone szczepienia, czy zwiększenie liczby personelu zaangażowanego w szczepienia. Zapowiedział, że szczegóły i konkretny harmonogram zostanie zaprezentowany w piątek.

Szczepienia w Rzeszowie idą szybciej? Dworczyk: to są bzdury

- Poprosimy o wyjaśnienia podmiot z Rzeszowa prowadzący szczepienia, jak również wszystkie inne podmioty, w których działaniu dostrzegamy jakieś uchybienia - zapowiedział we wtorek p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Jak dodał, Fundusz miał już do czynienia z "sygnałem, że dochodzi do szeregu nieprawidłowości" w procesie szczepień w okresie świątecznym.

Przypomnijmy, że niektórzy - m.in. politycy opozycji - informowali, że w stolicy Podkarpacia radykalnie przyspieszono tempo szczepień i że można się tam szczepić bez e-skierowań bądź umówienia wcześniej terminu. Sugerowano, że to propagandowa akcja rządu, mająca na celu zwiększenie szans kandydatów prawicy w zaplanowanych na maj przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.

Na konferencji prasowej Dworczyk nawiązał do informacji, że "w Rzeszowie szczególnie duży procent mieszkańców już się zaszczepił". - Pojawiły się niestety również polityczne insynuacje, że Rzeszów i Podkarpacie są inaczej traktowane, że ma to związek z wyborami prezydenckimi w tym mieście. To są kłamstwa, to są nieprawdziwe informacje, które wynikają albo z niewiedzy, albo z braku dobrej woli – powiedział.

Zaapelował do polityków i komentatorów, by posługiwali się sprawdzonymi danymi i "wypowiadali się w sposób przemyślany, a nie taki, który mógłby podważyć zaufanie do programu szczepień".

Rzecznik rządu: w środę lub czwartek decyzje ws. obostrzeń

Na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu poinformował, że w środę o godz. 10 odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który na podstawie najświeższych danych podejmie decyzję dotyczącą obostrzeń. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że informacje dotyczące ewentualnego przedłużenia obowiązujących obostrzeń i ich zakresu zostaną przekazane w środę, najpóźniej w czwartek.

Obecnie do 9 kwietnia obowiązują zaostrzone zasady, zgodnie z którymi m.in. zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne, są nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. Obiekty hotelowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

RadioZET.pl/PAP