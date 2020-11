Konferencja premiera Morawieckiego. Rząd zapowie zmiany w obostrzeniach

Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana. Wstępnie wiadomo jednak, że decyzje dot. luzowania lub zaostrzania restrykcji związanych z rozprzestrzeniającym się wciąż koronawirusem zostaną ogłoszone w piątek (20 listopada) lub w poniedziałek (23 listopada).

Konferencja premiera 20 listopada - będą nowe obostrzenia?

Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas czwartkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, że rząd zamierza przedstawić plan na kilka najbliższych miesięcy. - Taki, który będzie odnosił się do tego, jak dzisiaj zamrożone branże mogłyby funkcjonować, jak handel ma funkcjonować, jak planujemy przed świętami zorganizować życie gospodarcze. Obecny poziom zakażeń wskazuje na to, że epidemia się stabilizuje, ale bynajmniej nie jest jeszcze opanowana – mówił Morawiecki.

Nieoficjalnie mówi się, że obostrzenia będą stopniowo luzowane już po 29 listopada. „Odmrażanie” gospodarki miałoby się zacząć od otwarcia sklepów meblowych, następnie – restauracji i siłowni. Wiele wskazuje na to, że w strategii rządu brana jest też pod uwagę opcja czasowego zaostrzania restrykcji. To mogłoby mieć miejsce po świętach. - Bo spodziewamy się, że w czasie świąt i w okresie przedświątecznych zakupów skala zakażeń wzrośnie – mówił podczas posiedzenia RDS wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

Wciąż nie zapadła też ostateczna decyzja związana z powrotem dzieci do szkół. Według ministra edukacji Przemysława Czarnka powrót do nauki stacjonarnej jest możliwy już po 29 listopada. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski to jednak wyjątkowo optymistyczny scenariusz. Możliwy jest jednak stopniowy powrót do szkół. W pierwszej kolejności naukę zdalną przerwałyby dzieci z klas 1-3.

RadioZET.pl