Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dot. obostrzeń odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze przed końcem lutego. Możliwe, że we wtorek (23.02) lub w środę (24.02). Wcześniej jednak ma się zebrać Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i zdecydować, w jakiej formule wrócą obostrzenia.

- Obecna sytuacja nie daje pola do poluzowań – mówił jeszcze podczas konferencji prasowej w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypomnijmy tu, że w ostatnich dniach dziennie przybywa około 8-9 tys. nowych zakażeń, co względem poprzednich tygodni stanowi znaczny wzrost. Rządzący przyczynę nagłego wzrostu zachorowań upatrują w „ignorancji” Polaków i nieprzestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego po niedawnym poluzowaniu obostrzeń.

- Mam nadzieję, że nie będą potrzebne jakieś restrykcyjne zmiany, ale z jakimiś zmianami w przepisach należy się liczyć – zapowiadał w poniedziałek w Radiu ZET pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Dopytywany o to, czy rząd przedstawi harmonogram otwierania poszczególnych branż, stwierdził, że na tym etapie jest to niemożliwe, bo nie wiadomo, jak będzie się rozwijała pandemia.

Planowane obostrzenia w Polsce

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powtarza, że na tę chwilę absolutnie nie ma przestrzeni do dalszego znoszenia obostrzeń. Jak mówił w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, wzrostowa tendencja przyrostu zakażeń koronawirusem jest trwała i trzecia fala ma już miejsce. Dodał przy tym, że tylko dyscyplina społeczna może spowodować, że trzecia fala nie będzie "przebijała" poziomów zakażeń z listopada. Wówczas liczba zakażeń w dziennych raportach Ministerstwa Zdrowia przekraczała 27 tysięcy.

Dotychczasowe poluzowania – jak mówił Niedzielski - mogą zatem zostać "cofnięte". To dlatego, że z każdym luzowaniem obostrzeń "pewna atmosfera odpowiedzialności społecznej" maleje. Ze słów ministra zdrowia można wywnioskować, że rząd będzie chciał ponownie zamknąć hotele. Zdaniem Niedzielskiego ich otwarcie nakręca mobilność, co przekłada się na wzrosty zachorowań. Minister zasugerował, że w przypadku ewentualnego zaostrzenia restrykcji w grę wchodziłaby regionalizacja obostrzeń – a przynajmniej jest to scenariusz brany obecnie pod uwagę. Nieoficjalnie mówi się, że rozważane jest też zamknięcie dopiero co otwartych stoków narciarskich.

Przypomnijmy, że w rządzie toczy się też gorąca dyskusja o częściowym zamknięciu granic, czy zmianach dot. maseczek. Minister zdrowia jest zdania, że zasady trzeba doprecyzować i zrezygnować np. z zezwolenia na zakrywanie ust i nosa szalikiem. - Wszyscy będziemy musieli nosić maseczki – podkreślał w poniedziałek na naszej antenie Michał Dworczyk. Jak dodał, zakaz stosowania jako maseczki przyłbic i szalików „najprawdopodobniej znajdzie odzwierciedlenie w przepisach regulujących obowiązek zasłaniania ust i nosa”.

