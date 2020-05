Konferencja premiera jednak w środę. Czas na 4. etap odmrażania gospodarki?

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego była wstępnie zapowiadana na 26 maja, ale ostatecznie ma się odbyć 27 maja rano. Tę informację przekazał we wtorek po południu rzecznik rządu Piotr Müller.

Oznacza to, że w środę zostaną przedstawione terminy wdrażania kolejnych etapów odmrażania gospodarki i życia społecznego. Czego oprócz zniesienia obowiązku noszenia maseczek możemy się spodziewać w ramach kolejnego etapu łagodzenia obostrzeń? Najpewniej odmrożenia wesel. Rząd zapowiadał to już zresztą kilka dni wcześniej. Mowa o dopuszczeniu do organizacji wesel do 50 osób (nie wliczając obsługi). Być może w nowym reżimie sanitarnym będą też działać salony masażu, solaria, siłownie, kluby fitness, a także teatry i kina. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego będzie relacjonowana na żywo na RadioZET.pl.

RadioZET.pl