Konferencja premiera Morawieckiego. Kiedy luzowanie obostrzeń?

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego zaplanowana jest na godz. 12.15 w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa Okęcie - podało Centrum Informacyjne Rządu. W całym kraju trwają szczepienia przeciw Covid-19. Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, zaszczepionych zostało już ponad 600 tysięcy osób. Jak dodał, infolinia notowała ponad 300 tys. prób połączeń na minutę, stąd też wystąpiły i występują problemy z połączeniem z infolinią.

W piątek 22 stycznia 2021 roku o godz. 6 rano ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 dla osób od 70. roku życia. "W pierwszej godzinie zarejestrowało się ponad 66 tys. pacjentów 70+. Odnotowujemy bardzo duży ruch na infolinii, która w szczycie notowała ponad 300 tys. wywołań na minutę" - napisano w piątek na Twitterze SzczepimySię. Jak dodał serwis gov.pl, "seniorzy często wybierają tradycyjne formy kontaktu z POZ". "Oferujemy 3 równorzędne ścieżki rejestracji (Infolinia, e-Rejestracja, POZ). Zwracamy uwagę, że w trosce o seniorów POZ umożliwia rejestrowania terminów wewnętrznych, na które zarejestrować mogą wyłącznie punkty szczepień" - zaznacza SzczepimySię.

Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego 22 stycznia 2021 roku

Zaznaczono też, "że harmonogram szczepień jest całkowicie uzależniony od dostaw producentów. "Najlepiej pokazał to ostatni tydzień i ograniczenie dostaw przez firmę Pfizer. Musimy się mierzyć z redukcją o prawie 400 tys. szczepionek w ciągu najbliższych tygodni" - czytamy. W kolejnej wiadomości serwis informuje, że "trudności z dodzwonieniem się do Infolinii 989 wynikają z bardzo dużej liczby połączeń wykonywanych jednocześnie. "Mówimy tutaj o nawet 300 tysiącach prób na minutę" - powtórzono.

Do Polski w poniedziałek 18 stycznia 2021 roku zamiast planowanej dostawy 360 tysięcy dawek od Pfizera trafiło 176 tysięcy. To efekt planu zwiększenia mocy produkcyjnych przez koncerny Pfizer i BioNTech, wskutek którego tymczasowo zmniejszono dostawy. Powrót do harmonogramu ma nastąpić 25 stycznia, a dostawy od połowy lutego mają zostać zwiększone.

- Będziemy rozważać kroki prawne wobec firmy Pfizer, jeśli dostawy szczepionek nie będą uzupełnione - podkreślił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, liczy, że Pfizer wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Jak podkreślił, "najistotniejsze jest to, aby w tym pierwszy kwartale liczba szczepionek, która była zadeklarowana, była dostarczona". "Liczymy na to, że faktycznie w tym zakresie Pfizer się wywiąże, natomiast ten przejściowy okres tych 2-3 tygodni będzie tylko już wspomnieniem za jakiś czas" - mówił Müller.

