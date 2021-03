Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu odniósł się do aresztowania i skazania Andżeliki Borys, szefowej Związku Polaków na Białorusi. - Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie ich na zakładników; to działanie niezgodne ze standardami międzynarodowymi. Będę rozmawiał o sprawie na posiedzeniu Rady Europejskiej - powiedział Morawiecki.

Prezes Związku Polaków na Białorusi, została w środę skazana na 15 dni aresztu za organizację "nielegalnej imprezy masowej". Za taką władze uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki. Do zatrzymania Andżeliki Borys doszło we wtorek.

Morawiecki przypomniał, że we wtorek został wezwany do MSZ charge d'affaires Białorusi i został mu przekazany zdecydowany protest ze strony polskiej. "Podobnie wczoraj do Grodna pojechał na spotkanie z lokalnymi władzami już celem wyjaśnień, co dzieje się z panią prezes Andżeliką Borys nasz konsul w Grodnie" - poinformował szef rządu.

"Chcemy w spokoju, w przyjaźni budować jak najlepsze relacje między Polską a Białorusią, między narodem polskim i narodem białoruskim" - mówił premier. "Każdy Polak, również mieszkający na Białorusi, może liczyć na pomoc Polski" - dodał.

ZOBACZ TAKŻE: Andżelika Borys skazana. Była sądzona w milicyjnym areszcie na Białorusi

"Apelujemy do władz białoruskich, a żeby przestały szykanować Polaków, żeby przestały traktować Polaków jak zakładników. W sprawie polskiej będziemy za Polaków we wszystkich możliwych miejscach za Polakami się ujmować, będziemy przypominać o losie Polaków" - mówił Morawiecki.

RadioZET.pl/ PAP