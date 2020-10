Konferencja premiera przełożona. Jeszcze dziś spotkanie w BBN ws. epidemii

Prezydent Andrzej Duda spotka się w czwartek wieczorem z premierem Mateuszem Morawieckim i innymi członkami rządu, by omówić kwestie związane z epidemią koronawirusa – dowiedziała się PAP. Informację potwierdziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie ma się odbyć w siedzibie Biura.

Do BBN prezydent zaprosił premiera i ministrów bezpośrednio odpowiedzialnych za walkę z epidemią koronawirusa, by omówić obecną sytuację i dalsze działania. W spotkaniu weźmie udział też szef BBN Paweł Soloch.

Obrady w BBN na temat epidemii. Przełożona konferencja premiera

Konferencja, podczas której miały zostać przedstawione nowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia, w tym zmiany w funkcjonowaniu szkół, miała odbyć się początkowo w czwartek po południu.

"Ze względu na trwające prace parlamentarne i głosowania w Sejmie konferencja prasowa dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa odbędzie się jutro o godz. 11:00" - poinformował w czwartek rzecznik rządu.

W czwartek rano w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, dotyczącego walki z epidemią koronawirusa, który zakłada m.in. podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych kierowanych przez wojewodów do walki z epidemią. O godz. 13.30 miały odbyć się głosowania nad projektem, jednak przerwa w obradach została przedłużona do godz. 14.30. Obrady już wznowiono. W Sejmie dojdzie do głosowania nad ustawą covidową.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 12 107 osób, 168 osób zmarło. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii. Dotychczas w Polsce potwierdzono 214 686 zakażeń, 4019 osób zmarło.

