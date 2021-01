Konferencja Mateusza Morawieckiego w sprawie powrotu dzieci do szkół

Kiedy dzieci wrócą do szkół? - to pytanie od wielu tygodni zadają sobie rodzice w całej Polsce. 8 stycznia 2021 roku podczas konferencji w MEiN szef resortu Przemysław Czarnek ogłosił, że wciąż nie ma ostatecznej decyzji odnośnie powrotu uczniów do szkół. Dodał, że decyzja będzie podyktowana rozwojem pandemii koronawirusa w kolejnych dniach i podejmie ją premier Mateusz Morawiecki.

"To nie jest ostateczna decyzja o powrocie do szkół. To jest ogłoszenie wejścia w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu. O tym, czy ten powrót nastąpi zdecyduje pan premier w przyszłym tygodniu, po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną" – oświadczył minister Czarnek.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie powrotu dzieci do szkół

Decyzję o powrocie dzieci do szkół oraz kolejności powrotu do poszczególnych klas ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z zapowiedziami, premier ogłosi decyzję po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną. O tym, kiedy dzieci wrócą do szkół, mamy oficjalnie dowiedzieć w przyszłym tygodniu, tj. po 11 stycznia 2021 roku. Dokładny termin ogłoszenia decyzji nie jest jednak znany.

Minister Czarnek wyjaśnił, że "decyzja będzie podyktowana tym, w jaki sposób będzie rozwijać się pandemia, bo te okoliczności są bardzo dynamiczne – zmieniają się z dnia na dzień".

Podkreślił, że rekomendacje zakładają, że "w przypadku powrotu dzieci do szkół jedna grupa uczniów będzie w jednej sali; ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, np. odrębne wejścia do szkoły i przerwy w różnych godzinach, ale także te podstawowe zasady jak: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, czy unikanie dotykania oczu, nosa i ust, czy też wietrzenie sal i przestrzeni w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć".

Szef MEiN powiedział, że zostaną stworzone "takie warunki, wszędzie tam gdzie to będzie możliwe, żeby nie było kontaktu między klasami, nauczycielami, żeby możliwość transmisji koronawirusa była ograniczona do minimum".

RadioZET.pl/ MEiN/ PAP