Konferencja ministra edukacji, która odbyła się 8 stycznia, nie przyniosła konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły po feriach. Podczas konferencji w MEiN szef resortu Przemysław Czarnek ogłosił jedynie, że wciąż nie ma w tej kwestii ostatecznej decyzji. Dodał, że decyzja będzie podyktowana rozwojem pandemii koronawirusa w kolejnych dniach i podejmie ją premier Mateusz Morawiecki. - To nie jest ostateczna decyzja o powrocie do szkół. To jest ogłoszenie wejścia w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu – oświadczył minister Czarnek.

Konferencja premiera Morawieckiego w sprawie powrotu dzieci do szkół

Decyzję o powrocie dzieci do szkół oraz kolejności powrotu do poszczególnych klas ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z zapowiedziami, premier ogłosi decyzję po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną. O tym, kiedy dzieci wrócą do szkół, mamy oficjalnie dowiedzieć się po 11 stycznia. Dokładny termin ogłoszenia decyzji nie jest jednak znany.

Minister Czarnek wyjaśnił, że "decyzja będzie podyktowana tym, w jaki sposób będzie rozwijać się pandemia, bo te okoliczności są bardzo dynamiczne – zmieniają się z dnia na dzień". W poniedziałek na antenie radiowej Jedynki doprecyzował, że decyzja o powrocie do szkół będzie zależała od tego, ile nowych zakażeń zostanie wykrytych we wtorek i w środę.

