Uczniowie klas I-III wrócili w poniedziałek do szkół. Kolejne branże zapowiadają, że otworzą się bez względu na obostrzenia. Poinformowano też, że do godz. 14 zaszczepiono ponad 475 tys. osób, jednak z uwagi na zmniejszone dostawy od firmy Pfizer (spowodowane remontem w fabryce w Belgii), prawdopodobnie trzeba będzie przesunąć kalendarz szczepień dla ok. pół miliona osób.

Powrót do szkół klas I-III stał się faktem. W niektórych placówkach zajęcia stacjonarne już zostały jednak odwołane. Tak było m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży, gdzie wykryto zakażenie koronawirusem wśród pracowników obsługi i administracji

Koronawirusa od początku epidemii w Polsce wykryto u 1 438 914 osób. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o gwałtownym spadku liczby dziennych zakażeń - potwierdzono 3 271 nowych przypadków. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Polska radzi sobie z epidemią lepiej niż inne kraje

Do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek firm Pfizer i BioNtech. Szef KPRM zastrzegał jednak, że jest pomniejszona "prawdopodobnie o połowę". Dokładne przeliczenie nastąpi w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych. J ak nieoficjalnie dowiedziało się Radio ZET, z tego powodu trzeba będzie przesunąć kalendarz szczepień dla około pół miliona osób

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że zaszczepiono już ponad 475 tys. osób. Seniorów 80+ zarejestrowało się ponad 430 tys., a zgłoszenie do zaszczepienia wysłało prawie 1,5 mln osób

Powrót do szkoły uczniów klas 1-3 szkół podstawowych jest już faktem. To jedyne ze zdjętych przez rząd od 18 stycznia obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Starsi uczniowie kontynuują naukę w formie zdalnej, co najmniej do 31 stycznia.

Powrót do szkoły. Uczniowie i rodzice odetchną?

Ministerstwa zdrowia oraz edukacji i nauki będą bacznie obserwować rozwój sytuacji epidemicznej po powrocie najmłodszych uczniów do szkół. Jeśli nie dojdzie do skoku zakażeń, kolejni uczniowie będą mogli wracać do tradycyjnej nauki w szkołach.

Sytuację obserwował z rana w jednej z łódzkich podstawówek lokalny reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek. Pierwsze zajęcia ruszyły o godz. 7:30. Nasi rozmówcy mówili, że cieszą się, że ich dzieci wracają do szkoły, gdyż wszyscy byli mocno zmęczeni nauką zdalną. Jest też jednak obawa przed możliwym zakażeniem, mimo sanitarnego reżimu.

Dworczyk: zaszczepiło się prawie 480 tys. osób

- Do godz. 14 pierwszą dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepionych zostało 475 tys. 264 pacjentów, od niedzieli trwają szczepienia drugą dawką - powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Poinformował, że w magazynach jest prawie 610 tys. szczepionek, a 647 tys. sztuk dostarczono do punktów szczepień.

Dodał, że jeśli chodzi o szczepienia seniorów powyżej 80. roku życia, do poniedziałku do godz. 14 zarejestrowało się na konkretne terminy 431 tys. 782 osoby. Cała ta grupa wiekowa liczy 1,7 mln osób. Z kolei zgłoszenie do zaszczepienia wysłało prawie 1,5 mln osób.

RadioZET.pl