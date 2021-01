Uczniowie klas I-III wrócili w poniedziałek do szkół. W międzyczasie do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek, jednak o wiele mniejsza niż pierwotnie zakładano. Kolejne branże zapowiadają, że otworzą się bez względu na obostrzenia. - Pomoc do przedsiębiorców płynie szerokim strumieniem - podkreślał podczas konferencji premier Morawiecki. Najważniejsze wydarzenia dnia relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.

Powrót do szkół klas I-III stał się faktem. W niektórych placówkach zajęcia stacjonarne już zostały jednak odwołane. Tak było m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży, gdzie wykryto zakażenie koronawirusem wśród pracowników obsługi i administracji

Koronawirusa od początku epidemii w Polsce wykryto u 1 438 914 osób. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o gwałtownym spadku liczby dziennych zakażeń - potwierdzono 3 271 nowych przypadków

Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, bo koronawirus potrafi uderzyć z niespodziewanego kierunku. Dzisiaj planujemy bardzo ostrożnie. Najważniejszy jest program szczepień - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. - Rządy muszą manewrować pomiędzy niewidocznymi skałami w wodzie podczas podróży, która ma ratować zdrowie i miejsca pracy - mówił, podkreślając, że Polska radzi sobie z epidemią lepiej niż inne kraje

Do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek firm Pfizer i BioNtech. Szef KPRM zastrzegał jednak, że jest pomniejszona "prawdopodobnie o połowę". Dokładne przeliczenie nastąpi w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych

Powrót do szkoły uczniów klas 1-3 szkół podstawowych jest już faktem. To jedyne ze zdjętych przez rząd od 18 stycznia obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Starsi uczniowie kontynuują naukę w formie zdalnej, co najmniej do 31 stycznia.

Powrót do szkoły. Uczniowie i rodzice odetchną?

Ministerstwa zdrowia oraz edukacji i nauki będą bacznie obserwować rozwój sytuacji epidemicznej po powrocie najmłodszych uczniów do szkół. Jeśli nie dojdzie do skoku zakażeń, kolejni uczniowie będą mogli wracać do tradycyjnej nauki w szkołach.

Sytuację obserwował z rana w jednej z łódzkich podstawówek lokalny reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek. Pierwsze zajęcia ruszyły o godz. 7:30. Nasi rozmówcy mówili, że cieszą się, że ich dzieci wracają do szkoły, gdyż wszyscy byli mocno zmęczeni nauką zdalną. Jest też jednak obawa przed możliwym zakażeniem, mimo sanitarnego reżimu.

Aleksiej Nawalny aresztowany w Rosji. Stanowcze reakcje polskiego premiera i MSZ

Świat z niepokojem patrzy na Rosję i aresztowanie Aleksieja Nawalnego tuż po jego przylocie do Moskwy. W USA trwają przygotowania do zaprzysiężenia prezydenta elekta Joe Bidena, a w administracji trwa wielka wymiana urzędników.

RadioZET.pl