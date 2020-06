Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy, gwarantujący możliwość głosowania mieszanego – ustawa wraca do Sejmu. Być może już we wtorek albo środę poznamy nową datę wyborów prezydenckich. Tymczasem licznik epidemii to ponad 24 tysiące zakażeń i 1081 zgonów. Zapraszamy do śledzenia najnowszych doniesień z kraju i ze świata w relacji na RadioZET.pl.