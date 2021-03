Nowe obostrzenia w Polsce. Rzecznik rządu zdradza, kiedy poznamy kolejne decyzje

Nowe obostrzenia ws. walki z koronawirusem będą dotyczyć prawdopodobnie kilku województw, a nie całego kraju - zapowiedział w poniedziałek w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdementował także informacje o zamknięciu woj. lubuskiego i pomorskiego. - Na dzisiejszym zespole zarządzenia kryzysowego nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie - podkreślił.

Trzecia fala koronawirusa się rozpędza, a zakażeń przybywa. W poniedziałek Adam Niedzielski zaznaczył, że nadal aktualna jest prognoza, zgodnie z którą średnia dzienna wyniesie 10-12 tys. zakażeń dziennie. Jak dodał, rosnące udziały brytyjskiej mutacji koronawirusa mogą powodować, że te wielkości zostaną przekroczone. Kiedy zatem możemy się spodziewać kolejnych decyzji rządu ws. walki z epidemią?

Nowe obostrzenia w Polsce - kiedy kolejne decyzje? Rzecznik rządu: nie wcześniej niż na koniec tego tygodnia

Piotr Müller pytany na konferencji o doniesienia medialne dotyczące ewentualnego powrotu obostrzeń w niektórych województwach, odparł, że w tej chwili nie ma jeszcze podjętych żadnych decyzji dotyczących wprowadzania obostrzeń. - Dzisiaj pojawiły się takie informacje medialne, jakoby takie decyzje zostały podjęte. Nie, w tej chwili nadal analizowane są kwestie związane z liczbą zakażeń w całym kraju, obłożenia, jeżeli chodzi o liczbę zajętych łóżek, wykorzystanych respiratorów, badamy też sytuację związaną z udziałem nowych mutacji wirusa w ogólnej liczbie zachorowań - mówił rzecznik rządu.

Podkreślił, że dopiero po tych analizach będą podejmowane decyzje. - Natomiast na ten moment nie ma jeszcze zaplanowanego terminu, co do ogłaszania decyzji w zakresie kolejnych terminów, które wynikają z kończącego się w rozporządzeniu terminu obowiązywania obostrzeń. Takiej decyzji jeszcze nie ma. Spodziewam się, że będzie to nie wcześniej niż na koniec tego tygodnia lub początku przyszłego tygodnia - dodał.

W minionym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny zostały od poniedziałku zamknięte, dzieci z klas I-III powróciły do zdalnej nauki.

W pozostałych 15 województwach kina, teatry i filharmonie pozostaną otwarte w reżimie sanitarnym – zajęte może być w nich 50 proc. miejsc siedzących, konieczne są maseczki, obowiązuje zakaz konsumpcji. Dopuszczony jest amatorski sport na świeżym powietrzu, otwarte stoki i baseny. Aquaparki i siłownie pozostają zamknięte. Hotele będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego – obłożone może być 50 proc. pokoi, a posiłki serwowane tylko do pokoi. Ponadto od soboty w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust wyłącznie maseczką.

