Zaostrzanie zamiast luzowania. Kiedy konferencja premiera ws. obostrzeń?

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dot. obostrzeń odbędzie się najprawdopodobniej po 22 lutego. - W przyszłym tygodniu będą decyzje ws. ewentualnych dalszych obostrzeń. Obecna sytuacja nie daje pola do poluzowań – mówił podczas konferencji prasowej w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypomnijmy tu, że w ostatnich dniach dziennie przybywa około 8-9 tys. nowych zakażeń, co względem poprzednich tygodni stanowi znaczny wzrost. Rządzący przyczynę nagłego wzrostu zachorowań upatrują w „ignorancji” Polaków i nieprzestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego po niedawnym poluzowaniu obostrzeń.

Nowe obostrzenia zamiast luzowania?

Sam szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że na tę chwilę absolutnie nie ma przestrzeni do dalszego znoszenia obostrzeń. Jak mówił w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, wzrostowa tendencja przyrostu zakażeń koronawirusem jest trwała i trzecia fala ma już miejsce. Dodał przy tym, że tylko dyscyplina społeczna może spowodować, że trzecia fala nie będzie "przebijała" poziomów zakażeń z listopada. Wówczas liczba zakażeń w dziennych raportach Ministerstwa Zdrowia przekraczała 27 tysięcy.

Posłuchaj podcastu

Dotychczasowe poluzowania – jak mówił Niedzielski - mogą zatem zostać "cofnięte". To dlatego, że z każdym luzowaniem obostrzeń "pewna atmosfera odpowiedzialności społecznej" maleje. Ze słów ministra zdrowia można wywnioskować, że rząd będzie chciał ponownie zamknąć hotele. Zdaniem Niedzielskiego ich otwarcie nakręca mobilność, co przekłada się na wzrosty zachorowań. Minister zasugerował, że w przypadku ewentualnego zaostrzenia restrykcji w grę wchodziłaby regionalizacja obostrzeń – a przynajmniej jest to scenariusz brany obecnie pod uwagę. Nieoficjalnie mówi się, że rozważane jest też zamknięcie dopiero co otwartych stoków narciarskich.

Przypomnijmy, że w rządzie toczy się też gorąca dyskusja o rozporządzeniu dot. maseczek. Minister zdrowia jest zdania, że zasady trzeba doprecyzować i zrezygnować np. z zezwolenia na zakrywanie ust i nosa szalikiem. - Trzeba zapomnieć o tych pseudoochronach, to jest zawracanie głowy. Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem – mówił wcześniej na antenie TVN24 prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z epidemią. To właśnie Horban jako pierwszy zasugerował, że w najbliższym czasie rząd może ogłosić zmiany dotyczące maseczek ochronnych i wydać nowe rozporządzenie.

RadioZET.pl/TVN24/WP