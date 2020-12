Konferencja premiera. Morawiecki powie o szczepieniach i obostrzeniach?

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono w niedzielę pierwszą osobę na COVID-19 w Polsce - naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską. Po niej zaszczepiono jeszcze pięć osób

- Jestem z tego dumna - powiedziała Jakubowska w rozmowie z dziennikarzami. - Były emocje, wczoraj to przeżywałam, ale z podniesioną głową przyszłam tutaj – dodała.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3678 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi spadek względem danych ze świąt i tuż przed. Poinformowano też o śmierci 57 osób.

Na godz. 14 zapowiedziana została konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz szefa KPRM Michała Dworczyka. Dotyczyć będzie zapewne zarówno szczepień przeciw Covid-19, jak i planowanej od poniedziałku 28 grudnia narodowej kwarantanny.

Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka została zaplanowana na godz. 14 - wynika z informacji podanych na Twitterze Kancelarii Premiera.

Szef rządu oraz jego współpracownicy szerzej skomentują zapewne pierwsze szczepienia przeciw Covid-19, który dokonano w szpitalu MSWiA w Warszawie. Pierwszą w naszym kraju osobą, która przyjęła szczepionkę na koronawirusa, była naczelna pielęgniarka szpitala Alicja Jakubowska. Po niej zaszczepiono jeszcze pięć osób

Czego jeszcze może dotyczyć dzisiejsza konferencja? Zapewne restrykcji, które wchodzą w życie od poniedziałku 28 grudnia 2020 i obowiązywać będą do 17 stycznia 2021. W tym okresie w kraju obowiązywać będzie narodowa kwarantanna. Z kolei w sylwestra od godz. 19.00 do godz. 6.00 1 stycznia rząd wprowadził tzw. godzinę policyjną, czyli zakaz przemieszczania się.

Czego jeszcze może dotyczyć dzisiejsza konferencja? Zapewne restrykcji, które wchodzą w życie od poniedziałku 28 grudnia 2020 i obowiązywać będą do 17 stycznia 2021. W tym okresie w kraju obowiązywać będzie narodowa kwarantanna. Z kolei w sylwestra od godz. 19.00 do godz. 6.00 1 stycznia rząd wprowadził tzw. godzinę policyjną, czyli zakaz przemieszczania się.

Przypomnijmy, że decyzją rządu przez najbliższe trzy tygodnie zamknięte pozostaną lokale gastronomiczne, szkoły oraz placówki kulturalne. Ograniczone zostanie także funkcjonowanie galerii handlowych - działać w nich będą jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy księgarnie.

