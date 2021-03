Premier przedstawi nowy harmonogram szczepień. Jeszcze dziś konferencja prasowa

Konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się we wtorek 30 marca około godz. 15. - Zostanie przedstawiony nowy harmonogram szczepień oraz zmiany, które zostaną wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień - poinformował szef KPRM i pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk w Radiu ZET.

O zmianach, które mają zostać wprowadzone w Narodowym Programie Szepień, szef KPRM Michał Dworczyk mówił w zeszłym tygodniu w "DGP". - Coraz bardziej skłaniamy się ku temu, by zrezygnować z zapisów Narodowego Programu Szczepień. Po zakończeniu etapu I, najprawdopodobniej w maju, rozważamy uruchomienie rejestracji dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem - podkreślił minister.

We wtorek w programie "Gość Radia ZET" szef KPRM powiedział Beacie Lubeckiej, że konferencja na ten temat odbędzie się we wtorek około godz. 15. - Będziemy z panem premierem prezentować te zmiany, które spowodują, że system będzie prostszy, bardziej elastyczny, a w konsekwencji będzie można szczepić więcej osób i te szczepienia będą wykonywane szybciej. Jak podkreślił, to efekt tego, że od II kwartału do Polski zostanie dostarczonych o wiele więcej szczepionek.

Zaznaczył, że tylko w kwietniu do Polski trafi ich prawie 7 mln. - To kilkakrotne przyspieszenie i również do tego przyspieszenia musimy dostosować nasz system logistyki i organizacji szczepień - powiedział minister.

