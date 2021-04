W Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się w poniedziałek konferencja prasowa z udziałem Michała Dworczyka. - Wpłynęły do mnie prośby od kilkudziesięciu instytucji o przyspieszenie szczepień. Dla 5 grup skierowałem prośbę do ministra zdrowia o możliwość szczepienia w trybie priorytetowym - zapowiedział szef KPRM. Transmisja na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja w Kancelarii Premiera dotyczyła Narodowego Programu Szczepień. Minister Michał Dworczyk poinformował o kolejnych grupach zawodowych, które mogą być zaszczepione w trybie priorytetowym.

Szczepienia dla priorytetowych grup. Michał Dworczyk zapowiada

- Wpłynęły do mnie prośby od kilkudziesięciu instytucji o przyspieszenie szczepień dla tych grup. W przypadku 17 instytucji zostały wydane opinie negatywne, a dla 5 grup skierowałem prośbę do ministra zdrowia o możliwość szczepienia w trybie priorytetowym i pan minister przychylił się do tego - zapowiedział szef KPRM.

Pełnomocnik ds. szczepień wyliczał, że chodzi o: dyspozytorów ratownictwa medycznego i centrum powiadamiania, pracowników: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, CEZ (Centrum e-Zdrowia) - instytucji odpowiadającej za obsługę informatyczną wszystkich procesów realizowanych w ramach resortu zdrowia, Chmury Krajowej (dostawcy rozwiązań chmury obliczeniowej), instytucji dostarczających tlen do szpitali. - Pracownicy tych instytucji będą w najbliższych dniach zaszczepieni, żeby zapewnić ciągłość procesu szczepień w Polsce - poinformował Dworczyk. Jak dodał, dotyczy to 1800 osób.

Michał Dworczyk przekazał na konferencji prasowej, że do końca miesiąca wypracowane zostaną precyzyjne zasady prowadzenia szczepień w zakładach pracy. Jak dodał, pilotaż szczepień w firmach planowany jest na połowę maja.

Minister przypomniał też, że w najbliższą środę do Polski trafi pierwsza dostawa szczepionek Johnson&Johnson. Będzie to blisko 120 tys. dawek. - To jest szczepionka jednodawkowa i z tego powodu zostanie w pierwszym rzędzie skierowana do szczepiennych zespołów wyjazdowych, które szczepią pacjentów z ograniczoną mobilnością. Czy to ze względu na ich niepełnosprawność, czy ze względu na choroby, czy inne ograniczenia, pacjenci ci nie mogą dotrzeć do punktów szczepień - zaznaczył szef KPRM.

Konferencja w Kancelarii Premiera na żywo

Przypomnijmy, że w poniedziałek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 59 lat (rocznik 1962), które wcześniej nie wypełniły formularza zgłoszeniowego. Rejestrować można się przez internet, w punktach szczepień, dzwoniąc na infolinię 989 lub wysyłając SMS pod numer 880-333-333.

Premier: Narodowy Program Szczepień przyspiesza

- Narodowy Program Szczepień przyspiesza, coraz więcej szczepionek dociera do Polski. Liczymy na większe dostawy w końcówce kwietnia, to oznacza, że będziemy mogli pierwszą dawką zaszczepić około 6 mln obywateli - mówił w poniedziałek w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. - Widać, że to, co wcześniej anonsowaliśmy, czyli między 5,5 a 7 mln (dawek szczepionek - red.) wydaje się niezagrożone. Cały czas liczymy na większe dostawy w końcówce kwietnia. To oznacza, że będziemy mogli pierwszą dawką zaszczepić około 6 mln obywateli - powiedział.

Jak dodał, dzisiaj rozwijany jest program szczepień powszechnych. - To znaczy, że w każdym powiecie przygotowywany jest punt na dużą liczbę szczepionek, która do nas przybędzie - mówił.

Morawiecki stwierdził, że "nasza presja na Unię Europejską daje rezultaty". - Kilka dni temu rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej pani Ursulą von der Leyen już o III kwartale, IV kwartale, o przyszłym roku i o jak największych zaopatrzeniach w szczepionkę na kolejne miesiące - powiedział. Zaznaczył, że dostawy szczepionek mają być zdecydowanie coraz większe.

RadioZET.pl/PAP