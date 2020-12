Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera ogłosił nowe obostrzenia w walce z COVID-19. W sylwestra Polaków będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się - od godz. 19.00 31 grudnia do godziny 6.00 1 stycznia . Za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową będą groziły mandaty - zapowiedział szef MZ.

Od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadza kwarantannę narodową . Zamknięte będą m.in. hotele, także na ruch służbowy, galerie handlowe, stoki narciarskie. - Mam nadzieję, że ta kwarantanna narodowa przygotuje nas do szczepień, które właśnie dzięki tej kwarantannie będą mogły przebiegać w sposób poprawny i osiągnąć duże liczy osób zaszczepionych, by obronić się, by światełko w tunelu stało się coraz wyraźniejsze - mówił Niedzielski.

Konferencja premiera i ministra zdrowia 17.12 na żywo

Konferencja premiera będzie dotyczyć nowych obostrzeń?

Konferencja prasowa premiera i ministra zdrowia w czwartek 17 grudnia będzie prawdopodobnie dotyczyć zmian w obostrzeniach związanych z koronawirusem - zwłaszcza tych dotyczących okresu świąteczno-noworocznego czy ferii zimowych. Już we wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że docierają do niego informacje o przedłużających się wyjazdach służbowych lub nawet o nadużywaniu takich opcji – zwłaszcza w kontekście zbliżającego się sylwestra. – Ja będę rekomendował zdecydowanie surowsze działanie, dlatego właśnie, żeby nas obronić przed trzecią falą zakażeń koronawirusem – zapowiedział. W środę z kolei wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że rząd rozważa wprowadzenie zakazu podróży służbowych.

RadioZET.pl