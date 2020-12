Szef KPRM Michał Dworczyk pytany o możliwość przeprowadzenia 3,4 mln szczepień przeciw Covid-19 miesięcznie, odparł, że jest to zakładana wydolność systemu. - Ona została policzona na podstawie deklaracji podmiotów, które się zgłaszały jako te, które chcą prowadzić sczepienia i mają możliwości, spełniając warunki - powiedział Dworczyk. Jak dodał, podmioty prowadzące działalność w małych miejscowościach sygnalizowały problem z możliwością szczepienia 180 osób tygodniowo w każdym punkcie. Zastrzegł jednak, że szczepienia firmy Pfizer dotrą przede wszystkim do szpitali węzłowych. - Wszystko wskazuje na to, że jak przyjadą szczepionki do Polski, które są nie tylko z firmy Pfizer, ale pozostałych producentów, to wtedy tak naprawdę ruszy cały system punktów szczepień - dodał Dworczyk. Szef KPRM przypomniał, że szczepionka Pfizera będzie wykorzystywana w szpitalach węzłowych. "Kiedy ruszą wszystkie punkty, będą już szczepionki również innych producentów" - mówił.

Z kolei szef resortu zdrowia Adam Niedzielski również zaznaczył, że mniejsze podmioty miały możliwość zadeklarowania mniejszej liczby szczepionych pacjentów tygodniowo niż 180. - Te 3,4 mln, które tutaj zaprezentowaliśmy, to jest suma zgłoszeń, które znajdowały się w deklaracjach, przy czym proszę pamiętać, że nasze oczekiwanie to było sformułowanie tzw. minimalnej, a nie maksymalnej wydolności, więc to też jest liczba, która powinna być interpretowana jako minimalna wydolność tego systemu - powiedział Niedzielski.

Za kilka dni ma wystartować infolinia i strona internetowa poświęcona szczepieniom przeciwko Covid-19. Wkrótce rząd zamierza też przedstawić wstępną mapę punktów szczepień. Te miałyby się pojawić w każdej gminie w Polsce.

Konferencja ministra zdrowia ws. szczepień przeciw Covid-19

Konferencja prasowa w kancelarii premiera odbyła się w sobotę o godz. 13. Wzięli w niej udział minister zdrowia Adam Niedzielski , a także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk , który został niedawno pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi .

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 11 497 osób, zmarło 502 chorych – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od początku epidemii wykryto 1 126 700 przypadków COVID-19. Zmarło 22 676 chorych.

Według danych resortu zdrowia nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: mazowieckiego (1522), kujawsko-pomorskiego (1083), wielkopolskiego (1032), śląskiego (993), zachodniopomorskiego (973), pomorskiego (752), lubelskiego (745), warmińsko-mazurskiego (736), dolnośląskiego (698), łódzkiego (695), podkarpackiego (525), małopolskiego (404), lubuskiego (373), podlaskiego (356), opolskiego (315), świętokrzyskiego (183). Jednocześnie resort poinformował, że 112 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 131 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 371 osób. Najwyższą liczbę zgonów zanotowano w środę 25 listopada – zmarło wówczas 674 chorych. Łącznie od początku epidemii zmarło 22 676 chorych, a wyzdrowiało 840 541 osób.

RadioZET.pl/PAP