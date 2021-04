Koniec obostrzeń i powrót dzieci do szkół? Minister zdrowia podał wstępny termin

Do normalnego funkcjonowania najprawdopodobniej będziemy wracali w wakacje - uważa minister zdrowia Adam Niedzielski. Co z powrotem do szkół? Nowy rok szkolny powinien się rozpocząć normalnie od września - mówi w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Wojna trwa, ale jesteśmy już po lądowaniu w Normandii - dodaje.