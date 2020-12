Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, komentując dotarcie do Polski pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19 powiedział PAP, że nie zdajemy sobie jeszcze być może sprawy z tego, jak ważny to dzień. - Mamy środek zaradczy przeciwko chorobie, która może zniszczyć nasze indywidualne życie, ale i życie zbiorowe. Jeżeli możemy nie zachorować w 95 procentach, to jest to rewelacja. Nic nie jest mnie dziś w stanie zmartwić. To nie jest tak, że nie docierają do mnie głosy polemiczne czy czyjeś wątpliwości, ale dziś jestem szczęśliwy siłą nauki - powiedział ekspert.

W jego ocenie trzeba cały czas mieć przed oczami liczbę zgonów na COVID-19, żeby wiedzieć, z jak poważnym zagrożeniem się mierzymy. - Dziś mamy szczepionkę. Praca setek, jak nie tysięcy naukowców stała się ciałem. Tym ludziom trzeba postawić pomnik — naukowcom, laborantom, a także bohaterom polskiej wakcynologii. Proces tworzenia szczepionki był pospolitym ruszeniem. Zaangażowało się w niego wiele zespołów badawczych na całym świecie — dlatego przebiegł on szybko i bezpiecznie. Uczestniczymy w historii. Możemy dzięki szczepionce powstrzymać coś, co na kilka dekad mogło sparaliżować nasz świat - ocenił dr Sutkowski.

Zaapelował o to, aby Polacy się szczepili, aby posłuchali tych, którzy się na tym znają. Dodał, że jeżeli wszystko będzie dobrze szło — problem koronawirusa powinien zniknąć z pierwszych stron gazet.Przyznał, że trzeba pokazywać plusy szczepienia. - My lubimy skupiać się na minusach, ale zobaczmy ile jest plusów - dodał.

Co się stanie, jeżeli Polacy nie będą się szczepić na Covid-19?

Sutkowski zarysował też przeciwną wizję, w której Polacy odmawiają jednak szczepienia. - Wówczas przez lata możemy mieć endemię, ogromne ogniska zakażeń, stale utrzymujący się wysoki poziom zgonów. Na Stadionie Narodowym nadal będzie szpital, a nie boisko. Czy tego chcemy? - zapytał.

Zdaniem eksperta wiele osób za szybko przyzwyczaiło się do ograniczeń. Ocenił, że dobrą stroną medalu jest to, iż ludzie ich przestrzegają, ale złą stałe przyzwyczajenie do utraty — normalnej nauki w szkołach i na uniwersytetach, normalnego życia towarzyskiego, spotkań w restauracjach, utraty ferii czy wakacji. - Tak na to patrząc, nie należy się do tego przyzwyczajać. Mamy szczepionkę, dzięki której możemy przywrócić normalność świata. Skorzystajmy z niej - zaapelował.

Dodał, że pierwszy krok i start jest zawsze najważniejszy, dlatego w jego ocenie pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19, które odbędą się w Polsce w niedzielę, mogą być krokiem milowym do normalności. - Pierwsze koty za płoty. Jeżeli wystartujemy, to potem będzie już z górki. Doskonale wie o tym Usain Bolt - podkreślił dr Sutkowski, przywołując postać słynnego jamajskiego sprintera. Jego zdaniem, jeżeli chcemy żyć w świecie swobody, powinniśmy skorzystać z dobrodziejstwa szczepień.

Szczepionka na COVID-19 - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP