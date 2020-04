Korawirus w Wielkiej Brytanii. W piatek 10 kwietnia kolejne 980 osób zmarło z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 8958 - poinformował w piątek po południu brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. 980 zgonów to największa dobowa liczba ofiar koronawirusa na Wyspach od początku epidemii. Dotychczas najwyższym bilansem był ten podany we środę - 938 zmarłych.

Bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w środę a godz. 17 we czwartek.

Korawirus w Wielkiej Brytanii. Statystyki z 10.04

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to najwięcej osób zmarło w Anglii - 8114, następnie w Szkocji - 447, Walii - 315 oraz w Irlandii Północnej - 82.

Jednocześnie Hancock poinformował, że od początku epidemii potwierdzono 70272 przypadki koronawirusa, co oznacza wzrost o 5195 zakażeń w stosunku do stanu z czwartku, czyli nieco wyższy niż wynosiła średnia od początku miesiąca. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od godz. 9 w czwartek do godz. 9 w piątek.

Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem liczby zgonów - więcej ich zanotowano we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Francji.

RadioZET.pl/PAP