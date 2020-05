Od połowy kwietnia aż do odwołania obowiązuje w naszym kraju nakaz noszenia maseczek ochronnych. Należy obowiązkowo zakrywać usta i nos w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na ulicach, w sklepach, kościołach, na targowiskach i dworcach.

Co jakiś czas pojawiają się jednak doniesienia, jakoby rząd rozważał zniesienie albo przynajmniej ograniczenie tego obowiązku. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wspomniał o tym m.in. podczas środowej konferencji prasowej:

Jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną