Co z obostrzeniami po 17 stycznia? Czekamy na kolejne decyzje rządu

Koronawirusem zaraziło się w Polsce już prawie 1,4 mln osób. To od tego, ile nowych zakażeń przybędzie w połowie tygodnia, będzie zależało, czy dzieci z klas 1-3 wrócą po feriach do szkoły – zapowiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zdaniem Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera, decyzja zapadnie jeszcze w poniedziałek

W najbliższym czasie spodziewana jest też decyzja dot. ewentualnych kolejnych obostrzeń po 17 stycznia. W poniedziałek po południu jest też planowana konferencja wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina

W USA z kolei demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w niedzielę poinformowała kongresmenów, że przed debatą o postawieniu prezydenta Donalda Trumpa w stan oskarżenia (impeachment) odbędzie się głosowanie o usunięciu go z urzędu

Konferencja premiera ws. nowych obostrzeń

W najbliższych godzinach zostaną przedstawione decyzje ws. powrotu dzieci do szkół - zapowiedział w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Dodał jednocześnie, że "czekamy na komunikację ws. ewentualnych kolejnych obostrzeń po 17 stycznia". Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Od 23 grudnia ub.r. do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną. Od 4 do 17 stycznia trwają ferie zimowe, w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Decyzja o powrocie do szkół w poniedziałek?

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza, że powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w ubiegły piątek, że decyzja czy uczniowie najmłodszych klas wrócą do nauki stacjonarnej po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, czy będą się uczyć zdalnie, zostanie podjęta w tym tygodniu.

Dworczyk pytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, kiedy dzieci wrócą do szkół, przekazał, że "w najbliższych godzinach proszę się spodziewać komunikacji w tej sprawie". "Będziemy przedstawiać decyzje, które w tej kwestii zostały podjęte" - oświadczył. Dopytywany, czy obostrzenia obowiązujące do 17 stycznia zostaną przedłużone, przekazał, że "właśnie na tę komunikację czekamy". "Informacje o decyzjach w tym zakresie zostaną przedstawione, nie będę prowadził żadnych dywagacji ani spekulacji" - dodał Dworczyk.

