Kolejne kraje wstrzymują szczepienia preparatem AstraZeneca. Co zrobi Polska?

Szczepienia preparatem AstraZeneca wstrzymane w kolejnych krajach, m.in. w Rumunii, Islandii, Norwegii, Estonii, na Litwie i Łotwie. Stosowanie preparatu zostało przerwane w reakcji na doniesienia z kilku państw Europy o pojedynczych przypadkach zakrzepów krwi u zaszczepionych osób. Co zrobi Polska? - Nasi eksperci w tej chwili nie rekomendują wstrzymania szczepień tą szczepionką. Przyglądamy się tej sytuacji - mówił w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Minister Adam Niedzielski powiedział z kolei w czwartek, że jego resort nie widzi dowodów, które by potwierdzały, że ta szczepionka jest niebezpieczna. Najważniejsze wydarzenia na żywo na RadioZET.pl.

Szczepienia preparatem AstraZeneca w piątek przerwano w Rumunii i Tajlandii w związku z podejrzeniem, że może ona powodować zakrzepy krwi

Podawanie szczepionki AstraZeneca wcześniej zawiesiły również Islandia, Dania, Norwegia, Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg i Łotwa

- Polska ma przedstawiciela w Europejskiej Agencji Leków (EMA) i analizuje wszystkie docierające do Polski sygnały na temat szczepionki AstryZeneki – zapewnił w czwartek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski

Nie ma zaleceń EMA, żeby wstrzymywać szczepienia preparatem AstraZeneca. Stosowne instytucje na razie nie rekomendowały zmian w szczepieniach którąkolwiek ze szczepionek - mówił podczas piątkowej konferencji szef KPRM i pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk

Zmniejszone dostawy szczepionki firmy AstraZeneca do Polski. - Do końca marca będzie ich o 550 tys. mniej - poinformował szef KPRM

Szczepionka Johnson & Johnson dostała pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków (EMA). To czwarta szczepionka na unijnym rynku. Może być podawana osobom w wieku powyżej 18 lat i ma jedną dawkę

Szczepienia preparatem AstraZeneca zawieszone w piątek w Tajlandii oraz Rumunii na skutek doniesień o powstawaniu zakrzepów krwi u niewielkiej liczby szczepionych w kilku krajach. - Ta decyzja została podjęta jako środek szczególnej ostrożności, bez żadnego naukowego argumentu w Rumunii, który by ją uzasadniał - oświadczyły rumuńskie władze. - Decyzja o poddaniu danej partii kwarantannie została podjęta wyłącznie na podstawie zdarzenia zgłoszonego we Włoszech - dodano. Zawieszenie ma obowiązywać do czasu zakończenia przez Europejską Agencję Leków (EMA) wyjaśniania problemu.

We Włoszech, po śmierci zaszczepionego tym preparatem 43-letniego żołnierza, Agencja Leków zabroniła podawania szczepionki z partii o numerze ABV2856 i zapowiedziała wnikliwe badania oraz analizę dokumentacji.

Wcześniej podobne decyzje podjął szereg krajów europejskich po wystąpieniu zakrzepów krwi u niewielkiej liczby szczepionych w kilku krajach. Co najmniej dwie osoby zmarły. Według danych Europejskiej Agencji Leków MA do poniedziałku z 3 mln osób, które w Europie otrzymały ten preparat, wystąpienie zakrzepów zgłoszono u 22 i nie ma obecnie dowodów na bezpośredni związek ze szczepionką.

- Komitet oceniający ryzyko w EMA wydał opinię, że nie ma bezpośredniego powiązania między szczepionką a epizodami, które były zgłaszane. Oczywiście część krajów reaguje konserwatywnym odruchem od razu zatrzymania tych szczepień, ale my nie widzimy takich związków, nie widzimy dowodów, które by potwierdzały, że ta szczepionka jest niebezpieczna w jakimś zakresie – powiedział w czwartek w Telewizji Trwam minister zdrowia Adam Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP