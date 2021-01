Koronawirus. Kolejny dzień szczepień. Szczepionka Moderny trafi do Polski

Koronawirusem w Polsce od początku pandemii zaraziło się już 1 390 385 osób. W poniedziałek rząd ogłosił powrót dzieci do szkół po feriach, pozostałe obostrzenia zostały utrzymane po 17 stycznia. We wtorek do Polski mają trafić pierwsze dawki szczepionki na koronawirusa firmy Moderna. Najważniejsze wydarzenia na żywo na RadioZET.pl.