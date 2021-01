Koronawirusem w Polsce od początku pandemii zaraziło się już 1 390 385 osób. We wtorek do naszego kraju trafiły pierwsze dawki szczepionki na koronawirusa firmy Moderna. Minister zdrowia poinformował z kolei o powołaniu Funduszu Kompensacyjnego mającego uprościć procedurę ubiegania się o odszkodowanie za niepożądane skutki szczepień. W poniedziałek rząd ogłosił powrót dzieci do szkół po feriach, pozostałe obostrzenia zostały utrzymane po 17 stycznia. Najważniejsze wydarzenia na żywo na RadioZET.pl.