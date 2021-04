Znoszenie obostrzeń i powrót do normalności? "Można być optymistą"

Podzielam optymizm ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - tak wiceszef MZ Waldemar Kraska skomentował we wtorek ewentualny powrót do normalności i znoszenie obostrzeń latem. - Wakacje to moment, w którym biologia wirusa jest osłabiona, będziemy po dużej fali szczepień. Można być optymistą, choć przed nami majówka - zaznaczył wiceminister.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował we wtorek na antenie radiowej Jedynki, by "nie zaprzepaścić szansy na normalne wakacje przez wyjazd na majówkę". - Podzielam optymizm ministra Niedzielskiego. Wakacje to moment, w którym biologia wirusa jest osłabiona, będziemy po dużej fali szczepień. Można być optymistą, choć przed nami majówka - podkreślał.

Obecnie sytuacja epidemiczna w kraju wciąż jest jednak fatalna. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla na każdym kroku, że to właśnie teraz trzecia fala epidemii przetacza się przez szpitale. - Przybywa pacjentów w złym stanie. Polacy nie zgłaszali się do szpitali, chcieli spędzić święta w domu. Ten tydzień będzie trudny dla polskiego szpitalnictwa. Chorych na COVID-19 codziennie przybywa - mówił we wtorek Kraska.

Obostrzenia do luzowania?

Wciąż nie wiadomo, czy będziemy mieć do czynienia z tzw. efektem świąt. Eksperci wskazują, że to właśnie ten tydzień będzie decydujący.

Rządzący sugerują z kolei, że jeśli uda się utrzymać spadkową tendencję zakażeń koronawirusem, możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń. Chodzi przede wszystkim o powrót do szkół - to miałoby być możliwe jeszcze w kwietniu.

RadioZET.pl/Jedynka Polskie Radio