Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu - alarmuje we wtorek w sieci minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeśli liczba zakażeń będzie wzrastać w takim tempie, można spodziewać się przywrócenia obostrzeń.

Koronawirusa od 4 marca ubiegłego roku wykryto w Polsce u ponad 1,5 mln osób. Najnowsze, szczegółowe dane z dziennego raportu Ministerstwa Zdrowia poznajemy każdego dnia po godzinie 10:30. We wtorek 16 lutego raport wyprzedził w sieci szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, który już kilka godzin przed publikacją danych na rządowych stronach zapowiedział mocny wzrost liczby nowych zakażeń względem poprzedniego dnia (2 543 zakażenia w poniedziałek 15 lutego).

„Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu” - napisał we wtorek rano na Twitterze szef MZ Adam Niedzielski.

„Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalię postświąteczną) jest dodatni” – dodał.

Przed „odwracającym się trendem” Niedzielski ostrzegał już w poniedziałek na konferencji prasowej. - Znajdujemy się w takiej sytuacji, że odwraca się trend. Z dotychczasowej sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia ze stale malejącą liczbą przypadków, mamy pierwszy tydzień, czy pierwsze dni, kiedy ta tendencja się odwraca - zaznaczył minister.

Nawiązując do wydarzeń z Zakopanego, Niedzielski stwierdził, że nawet „trudno to skomentować”. - Każdy z nas, kto widział zdjęcia, nagłówki czy filmiki chyba łapał się za głowę przestraszony tym, jakie mogą być konsekwencje – mówił. - W dłuższej perspektywie takie zachowania jak w Zakopanem mogą doprowadzić do zaostrzenia obostrzeń - ostrzegł Niedzielski.

