Koronawirus został do soboty wykryty w Polsce łącznie u 39 746 osób. Zakażenia, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało 18 lipca, dotyczą osób z województw: śląskiego (101), małopolskiego (76), mazowieckiego (31), podkarpackiego (25), łódzkiego (22), dolnośląskiego (17), lubelskiego (15), pomorskiego (15), wielkopolskiego (10), zachodniopomorskiego (8), lubuskiego (6), opolskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), podlaskiego (3) i warmińsko-mazurskiego (1).

Wiemy też, że nie żyje 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Resort zdrowia poinformował, że 3 zmarłe osoby miały choroby współistniejące. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1 618.

Łącznie do tej pory wyzdrowiało 29 tys. 924 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 1551 osób, a pod respiratorem jest 66 chorych.

Koronawirus: Liczba zakażeń rośnie, rząd luzuje obostrzenia

Rządzący zapewniają, że koronawirusa nie trzeba się już obawiać. Łukasz Szumowski zapewnia, że jesteśmy już na etapie wygaszania epidemii, a w tej chwili epidemia w wielu województwach jest "w formie szczątkowej". Z kolei Jarosław Kaczyński, który zachęcał do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich, mówił wprost, że absolutnie "nie ma się już czego bać". Również premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że "koronawirus jest w odwrocie". Wirusolodzy zaznaczają, że takie twierdzenia są co najmniej nieuzasadnione.

Przypomnijmy, że 17 lipca rząd poinformował o kolejnym etapie luzowania obostrzeń związanych z epidemią Covid-19. Chodzi tu m.in. o zmniejszenie dystansu społecznego z 2 do 1,5 metra oraz zwiększenia limitu osób na imprezach masowych. - Zupełne poluzowanie takich spotkań to jest idiotyzm i mówię to świadomie. Kto podjął decyzję, żeby tak to odkręcić i kto za to odpowie w tym kraju? U nas nie ma osób odpowiedzialnych za błędne decyzje - powiedział Radiu ZET ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon.

Rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem na świecie

Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rekordowym dobowym wzroście liczby osób zainfekowanych koronawirusem. W ciągu 24 godzin zarejestrowano 237 743 przypadków - przekazano w piątek przed północą.

Najwięcej nowych zachorowań wykryto w USA, Brazylii, Indiach i RPA. Wcześniej najwięcej przypadków nowych zachorowań (230 370) zarejestrowano 12 lipca. Liczba zgonów utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie i wynosi 5 tys. dziennie. Według obliczeń agencji Reutera łączna liczba przypadków koronawirusa na świecie zbliża się do 14 mln a ofiar śmiertelnych do ponad 592 tys.

RadioZET.pl/PAP/MZ/Reuters