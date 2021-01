Prawie pół mln osób zaszczepionych. Ponad 4800 nowych przypadków zakażeń

Prawie pół miliona osób z grupy "0" jest już zaszczepionych przeciw koronawirusowi - informuje we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. We wtorek odnotowano 4835 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 291 osób zmarło z powodu Covid-19. 19 stycznia to także drugi dzień po powrocie klas I-III do nauki stacjonarnej w szkołach. Jednocześnie trwa "Strajk przedsiębiorców" - niektórzy mimo obostrzeń otworzyli swoje restauracje, bary i hotele. Sejm zajmie się dziś m.in. tarczą antykryzysową dla tych, których druga fala pandemii dotknęła najbardziej. Najważniejsze wiadomości dnia relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.

Mamy 4835 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu Covid zmarło łącznie 291 osób.

Prawie pół miliona osób zaszczepionych z grupy "0"

Do Polski i innych krajów UE dociera coraz mniej szczepionek firmy Pfizer. To skutki decyzji koncernu, który chce zwiększyć moce przerobowe przy produkcji preparatu. Są zmiany w harmonogramie szczepień

W Sejmie dziś tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców, poszkodowanych drugą falą koronawirusa

Szczepionka na koronawirusa coraz mniej dostępna w Polsce. W poniedziałek do kraju przyleciało 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys. Nie wszystkie szpitale węzłowe, które miały rozpocząć podawanie drugiej dawki preparatu Pfizer-BioNTech, otrzymały produkt. W konsekwencji w niektórych placówkach wstrzymano szczepienia pierwszą dawką. Na harmonogram szczepień w Polsce wpłynęły decyzje firmy Pfizer - poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Podał, że w poniedziałek do kraju przyleciało 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys. - W kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tys. a 296 tys. (dawek), potem nieco więcej. W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczy tych szczepionek - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Zapowiedział, że szczepienia seniorów 70+ zaczną się planowo 25 stycznia. Dodał, że nieco wydłuży się natomiast czas szczepień grupy 0. Szef KPRM ogłosił też, że zbliżamy się do liczby pół miliona zaszczepionych z tej grupy. - Zbliżamy się do pół miliona osób zaszczepionych z grupy "0" - mówił w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Dodał, że te szczepienia mają się zakończyć w lutym, a jeszcze w pierwszym kwartale powinni być zaszczepieni seniorzy powyżej 80. roku życia.

Zapewnił, że są zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie. Jak tłumaczył, ze względu na zmniejszenie dostaw, zamiast 330 tys. osób z grupy "0", do której należy m.in. personel medyczny, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu "będziemy mogli zaszczepić ok. 130 tysięcy osób". - Zrobimy wszystko, aby szczepienia grupy "0" zostały zakończone w lutym. Mamy nadzieję i są pewne widoki na to, że zrobimy to wcześniej niż w drugiej połowie miesiąca, ale to jest też uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu - powiedział Dworczyk.

Koronawirus w Polsce 19.01.2021 r. Tarcza antykryzysowa w Sejmie, czekamy na raport MZ

Rząd zajmie się dziś m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii, czyli tarczą branżową. Projekt wprowadza pakiet pomocowy dla firm, które zostały najbardziej dotknięte drugą falą pandemii. W ramach tarczy można będzie skorzystać nie tylko ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, małej dotacji do 5 tys. zł czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na etat, ale też z rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej. O wsparcie w ramach tego instrumentu mogą ubiegać się m.in. firmy reprezentujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Rząd ma zająć się też projektem ustawy, zgodnie z którym czas Narodowego Spisu Powszechnego - w związku z pandemią - zostanie wydłużony do 30 września 2021 r. Spis miałby zostać przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP