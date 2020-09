Po weekendowym rekordzie spadek nowych zakażeń. Są ofiary śmiertelne

Koronawirus nadal jest i nadal jest groźny - mówił w połowie września Mateusz Morawiecki, który dwa miesiące wcześniej zapewniał, że epidemia jest w odwrocie. - Popatrzmy, co się dzieje z powrotem w Hiszpanii. Średnio dziennie znowu umiera tam ponad 70 osób, a liczba zakażeń we Francji i w Hiszpanii to znowu kilka tysięcy dziennie. Naprawdę dmuchajmy zimne - powiedział niedawno premier. Ale sytuacja w Polsce też jest niepokojąca. W weekend mieliśmy do czynienia z absolutnym rekordem, jeśli chodzi o dobowy przyrost nowych zakażeń w kraju. W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 1002 nowych zakażeniach. Poprzedni rekord w dziennym raporcie odnotowano 21 sierpnia, kiedy zdiagnozowano 903 przypadków koronawirusa. Jak wygląda sytuacja po weekendzie? Lepiej, co bez wątpienia związane jest tez z liczbą wykonanych testów - 12,2 tys.

Koronawirus w Polsce 21 września - aktualne statystyki

W poniedziałek resort zdrowia przekazał w raporcie informację o 748 nowych zakażeniach. W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń zarejestrowano w województwach: mazowieckim (120), łódzkim (93), pomorskim (90) i małopolskim (83).

Na Covid-19 zmarło 5 kolejnych osób. Najmłodsza z nich to 56-letni mężczyzna, którego leczono w poznańskim szpitalu. Jak przekazał resort zdrowia, wszystkie ofiary miały choroby współistniejące.

Obecnie w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1979 osób, a pod respiratorem jest 83 chorych. Łącznie wyzdrowiało 64 604 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie. Z najnowszych danych wynika, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 11 tys. 956 osób, a kwarantanną – 116 tys. 871 osób.

Przypomnijmy też, że o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Łącznie w Polsce potwierdzono 79 988 zakażeń, a 2 298 osób zmarło. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj: Koronawirus w Polsce. MAPA zachorowań z podziałem na województwa.

