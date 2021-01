Kolejki przed przychodniami. W wielu miejscach nie ma terminów na szczepienia

Koronawirus w Polsce nie ustępuje, w całym kraju trwają szczepienia przeciw COVID-19. 22 stycznia o godzinie 6.00 ruszyły zapisy dla seniorów powyżej 70 lat. Internauci donoszą o kolejkach przed przychodniami i braku miejsc. Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień poinformował, że uruchomione zostały nowe funkcjonalności rejestracji na szczepienia. - Apelujemy do seniorów, żeby nie szli do POZ ze względu na potencjalną możliwość zakażenia - mówił. Najważniejsze wydarzenia relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.