Waldemar Kraska pytany był w piątek w Polskim Radiu 24 m.in. o najnowsze dane dotyczące liczby osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. - Nie możemy się spodziewać, że te dzienne ilości nowych zakażeń będą mniejsze - powiedział Kraska. Według niego ten wynik będzie podobny. Przypomniał, że dokładne dane będą opublikowane o 10:30.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły 34 151 przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej od początku pandemii w Polsce. Zmarło 520 chorych. - Nasze estymacje pokazują, że następne dni także będą z dużą ilością nowych zakażeń - mówił wiceszef resortu zdrowia. Dodał, że szczyt powinien nastąpić za kilkanaście dni.

- Widzimy, że epidemia niestety szaleje w naszym kraju, że przybywa nam codziennie nowych pacjentów, którzy są zakażeni, ale także nowych pacjentów, którzy trafiają do naszych szpitali. To jest dziennie ponad 500 kolejnych łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem - dodał Kraska. Ocenił, że sytuacja jest niepokojąca, bo pojemność szpitali jest ograniczona. - Żeby nie to, że mamy w tej chwili ten bufor w postaci szpitali tymczasowych, to sytuacja by naprawdę była trudna - podkreślił.

Rząd uruchamia kolejne szpitale tymczasowe

Wiceszef resortu zdrowia zapowiedział, że w tym tygodniu zostaną uruchomione kolejne szpitale tymczasowe. - W tej chwili mamy 35 szpitali, które możemy uruchomić. W tym tygodniu uruchamiamy kolejne. Będą to już 33 szpitale aktywne, a więc dość duża pula tych szpitali. Ponad 6 tys. miejsc w tych szpitalach jest przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem - mówił Kraska. Podkreślił, że to nie same szpitale są najważniejsze, ale personel, który należy do tych szpitali skierować. - To nie łóżka leczą, tylko także osoby, które się tymi osobami zajmują - zaznaczył.

Kraska podkreślił, że wojewodowie bardzo aktywnie pozyskują kadrę do tych szpitali. - One się systematycznie wypełniają, ale to też jest ograniczona pula - mówił. Wiceszef MZ powiedział, że nie chciałby, żeby baza łóżek covidowych powiększała się kosztem innych pacjentów.

- Bufor, który mamy w szpitalach tymczasowych, jest tym buforem, który nie zabiera tych łóżek w szpitalach stacjonarnych, które możemy przeznaczyć dla innych pacjentów, więc to jest naprawdę strzał w dziesiątkę - podkreślił.

