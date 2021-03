Dziś kolejny rekord zakażeń? „Nie ma nadziei, że epidemia jest w odwrocie”

Ponad 800 pacjentów z COVID-19 trafiło do szpitali ostatniej doby. To osoby w dość ciężkim stanie - poinformował w poniedziałek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, nie należy sobie robić wielkiej nadziei, że epidemia jest w odwrocie. Wkrótce poznamy nowe dane o liczbie zakażeń koronawirusem w Polsce.

- Dane o liczbie zakażeń koronawirusem, które otrzymujemy z weekendu, są zdecydowane danymi mniejszymi. Ich liczby są znacznie mniejsze niż w ciągu tygodnia, ale widzimy jednak, że ten trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje, jeżeli porównamy poniedziałek do poniedziałku - powiedział w poniedziałek rano na antenie radiowej Jedynki wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Szczegółowy, pierwszy po weekendzie, raport Ministerstwa Zdrowia poznamy o godzinie 10:30. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach liczba nowych zakażeń utrzymuje się w okolicach 30 tysięcy. Absolutny rekord zakażeń od początku pandemii w Polsce padł w piątek, gdy resort zdrowia poinformował o 35 143 nowych przypadkach zakażenia.

Pacjenci z COVID-19 przeważnie w ciężkim stanie

Kraska, komentując w poniedziałek niespokojną sytuację w polskich szpitalach, poinformował, że w związku z zachorowaniem na COVID-19 ostatniej doby do szpitali trafiło ponad 800 osób. - To jest bardzo niepokojące, szczególnie że te osoby trafiają w dość ciężkim stanie - to jest zupełnie inna sytuacja niż na jesieni czy na wiosnę. Wtedy był zdecydowanie łagodniejszy przebieg tej choroby. W tej chwili praktycznie każdy pacjent, który trafia do szpitala, wymaga tlenoterapii, a większość także wymaga czasem tej tlenoterapii wysokoprzepływowej lub pomocy respiratora - podkreślił.

Wiceszef resortu zdrowia mówił, że nie należy sobie robić wielkiej nadziei, że epidemia jest w odwrocie. - Tak nie jest. To niestety obserwujemy w ciągu tygodnia, kiedy tych zleceń na badania jest zdecydowanie więcej. Wiemy, że w czasie weekendu lekarze rodzinni tych badań nie zlecają. Czekamy na wtorek, środę - to są takie dni kiedy widzimy, jaki będzie trend w następnym tygodniu - wyjaśniał.

RadioZET.pl/PAP