Kolejny dzień szczepień grupy "0". Czekamy na najnowszy raport zakażeń

Szczepionkę na koronawirusa w całej Polsce przyjęło już prawie 290 tysięcy osób z grupy "0"

Czekamy na najnowszy raport dot. zakażeń i zgonów z powodu Covid-19

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosi dalsze kroki ws. luzowania obostrzeń oraz przedstawi plan odbudowy sektorów gospodarki - zapowiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk

W czwartek odbędzie konferencja szefa KPRM Michała Dworczyka i ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ma być poświęcona Narodowemu Programowi Szczepień oraz szczepieniom nauczycieli preparatem AstraZeneca

Szczepionkę na koronawirusa w dwóch dawkach do tej pory otrzymało 289 tysięcy osób w całej Polsce. Łącznie wykonano ponad 1,3 miliona zastrzyków. Z danych udostępnionych na rządowej stronie wynika, że w środę do godz. 10.30 w Polsce wykonano łącznie 1 342 435 szczepień, z czego jedną dawką 1 053 245, a 289 190 dwoma. Dane rządowe na środę rano wskazują również na 1007 niepożądanych odczynów poszczepiennych. 3170 szczepionek zostało zutylizowanych. Łączna liczba dawek szczepionek dostarczonych do Polski wynosi 1 986 090.

Między innymi do tej pory na Dolnym Śląsku wykonano niemal 120 tys. szczepień. Ostatniej doby szczepionkę podano prawie 10 tys. osób. Najwięcej – ponad 52 tys. – wykonano we Wrocławiu. Drugą dawkę preparatu przyjęło 28,6 tys. osób. Ponad 76,5 tys. osób zaszczepiono dotychczas w Lubelskiem, w tym ponad 15 tys. otrzymało drugą dawkę – wynika z rządowego raportu szczepień. Ostatniej doby, według opublikowanych w środę danych rządowych, w tym regionie szczepionkę przyjęło ponad 7 tys. osób. Najwięcej zastrzyków – prawie 29 tys. – wykonano w Lublinie, ponad 5 tys. w powiecie puławskim, ponad 3,8 tys. w Białej Podlaskiej, ponad 3,7 tys. w Zamościu i ponad 2,6 tys. w Chełmie. Do tej pory zaszczepiono ponad 115 tys. mieszkańców Wielkopolski. Ponad 25 tys. osób otrzymało drugą dawkę preparatu przeciw COVID-19 – poinformował w środę PAP Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Od początku akcji szczepień do środowego poranka placówki w regionie otrzymały w sumie ponad 134 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Kolejne 5,5 tys. preparatów jest transportowanych do punktów szczepień. Jeśli chodzi o Śląsk, to pracownicy punktów szczepień przyznają w rozmowach z PAP, że mogliby szczepić znacznie więcej osób, ale nie mają czym. Również wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach podkreślił, że możliwości techniczne i organizacyjne są znacznie większe, niż wykorzystywane obecnie i zapewnił, że służba zdrowia w regionie może zwielokrotnić liczbę szczepień, jeśli tylko do Polski i województwa przyjdą dostawy. We wtorek w woj. mazowieckim wykonano 16 854 szczepienia przeciwko COVID-19, z czego 9 461 szczepień to szczepienia drugą dawką preparatu – wynika z rządowego raportu z wykonanych szczepień. Najwięcej szczepień ostatniego dnia wykonano w Warszawie – 8 502. Na Śląsku, według danych rządowych, dzienna liczba szczepień wyniosła 11,7 tys. To drugi region, po Mazowszu (16,8 tys.), gdzie wykonano najwięcej dziennych szczepień. Na kolejnym miejscu zestawienia znalazło się województwo dolnośląskie, gdzie dzienna liczba szczepień wyniosła 9,3 tys.

Rząd zachęca, by szukać informacji o szczepieniach w wiarygodnych źródłach. Pod adresem www.gov.pl/web/zweryfikuj-numer/weryfikacja zamieszczono już wszystkie numery kontaktowe, pod którymi udzielane są informacje na temat koronawirusa i szczepień. 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne – po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy po siedemdziesiątce.

Kiedy kolejne luzowanie obostrzeń? Dworczyk zapowiada konferencję premiera

W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawi informacje i dalsze działania w sprawie obostrzeń - poinformował w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. - Jeżeli mówimy o tym tygodniu, to został właściwie tylko piątek - dodał. - Chcemy zacząć pokazywać szereg nowych rozwiązań dotyczących życia społecznego, gospodarczego już w drugiej połowie lutego - stwierdził Dworczyk pytany w Programie 1. Polskiego Radia o, to kiedy rząd przedstawi nowe programy inwestycyjne, zapowiadane m.in. przez premiera. Podkreślił, że pandemia dotknęła społeczeństwo w bardzo wielu wymiarach i stąd potrzeba "rewitalizacji po pandemii".

Pytany o możliwość otwarcia hoteli i pensjonatów od 15 lutego, Dworczyk odpowiedział, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. - Proszę jeszcze o kilkadziesiąt godzin cierpliwości i wtedy precyzyjny komunikat w tej sprawie przedstawi premier Mateusz Morawiecki - dodał.

Szef kancelarii premiera zapewniał, że sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Polsce jest coraz lepsza, liczba zachorowań na Covid-19 maleje, jednak pandemia wciąż utrzymuje się w całej Europie. - Mamy też ten wymiar społeczny i gospodarczy, które są szalenie istotne. Natomiast tutaj wszystkie racje trzeba wyważyć i dopiero później podjąć decyzję - podkreślił. Pytany, kiedy można spodziewać się konferencji i ewentualnych informacji o dalszym luzowaniu obostrzeń, Dworczyk odparł, że "jeżeli mówimy o tym tygodniu, to został właściwie tylko piątek".

