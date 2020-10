Stan nadzwyczajny w Polsce? Bodnar: być może musimy się nad tym zastanowić

Być może to jest czas, w którym musimy się poważnie zastanowić nad wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. A przynajmniej nad tym, co by to dla nas oznaczało, jakie będą tego konsekwencje i w jakim kierunku to będzie podążać - przyznał w rozmowie z RadioZET.pl Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, udzielił wywiadu portalowi RadioZET.pl (całość zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu - przyp. red). Jednym z podjętych w nim wątków była walka z drugą falą epidemii koronawirusa i coraz wyższa liczba zakażeń w Polsce.

Bodnar: trzeba się zastanowić nad wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego

- Powiedziałem w wywiadzie dla TVN24, że być może to jest czas, w którym musimy się poważnie zastanowić nad wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. A przynajmniej nad tym, co by to dla nas oznaczało, jakie będą tego konsekwencje i w jakim kierunku to będzie podążać - stwierdził.

Jego zdaniem, dyskusja na ten temat może się teraz odbyć w lepszej atmosferze niż wiosną. - Gdy wtedy pojawiły się te postulaty, część osób interpretowało to jako próbę przesunięcia wyborów prezydenckich i nie przykładało do nich swoistej dobrej wiary. Teraz tego kłopotu nie ma, bo wybory już się odbyły - przyznał.

RPO o nakazie noszenia maseczek

Na sugestię, że może to prowadzić do nadużyć i ograniczania wolności obywatelskich, RPO odpowiedział, że jest to "ryzykowne", ale że władza w ostatnich miesiącach i tak podejmuje "różne nadzwyczajne i nietypowe działania ze złamaniem wszelkich procedur". Jako przykład podał uchwalanie poszczególnych ustaw antycovidowych, które zresztą zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Dalej wyliczał:

- Uchwalanie naprędce i dorzucanie do nich różnych rzeczy, co było złamaniem procesu legislacyjnego. Ograniczanie praw i wolności na podstawie rozporządzeń, a nie ustaw i rozszerzanie do granic niemożliwości tych wszystkich delegacji ustawowych. Nakaz noszenia maseczek, który nie ma tak naprawdę mocnej podstawy ustawowej. Przecież przepisy mówią o tym, że musi występować podejrzenie choroby, ale jak wprowadzamy powszechny nakaz, to przecież nie każdy musi być podejrzany o to, że ma wirusa.

Odszkodowana dla przedsiębiorców. Bodnar: mamy kuriozalną sytację

Adam Bodnar zwrócił również uwagę na istotną w kontekście ewentualnego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego kwestię odszkodowań dla przedsiębiorców. - Jeśli wprowadzamy stan nadzwyczajny, to wtedy nie ulega wątpliwości, że odszkodowania osobom dotkniętym przez ten stan się należą - podkreślił, dodając, że obecnie "mamy sytuację zupełnie kuriozalną".

- Po wprowadzeniu tych wszystkich obostrzeń na mocy rozporządzeń, nastąpiła fala pozwów wobec Skarbu Państwa. Przykładowy właściciel siłowni, który utracił zyski, składa pozew. Co robi państwo polskie? Składa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, podważając przepisy kodeksu cywilnego, pozwalające na roszczenia - mówił.

- Dlatego nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeśli mamy spełnione wszystkie kryteria stanu nadzwyczajnego, to przynajmniej zastanówmy się nad tym, co jego wprowadzenie oznaczałoby z punktu widzenia państwa - podsumował.

Koronawirus w Polsce. 8 października 2020 - rekord zakażeń

Koronawirus w Polsce. W czwartek 8 października 2020r. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 4280 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi rekordowy dobowy przyrost od początku marca. Poinformowano również o śmierci 76 osób, co także jest rekordem.

RadioZET.pl