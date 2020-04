Koronawirus. Apelował do premiera Wielkiej Brytanii. Lekarz zmarł przez COVID-19

Abdul Mabud Chowdhury zmarł w nocy ze środy na czwartek. Dwa tygodnie wcześniej zdiagnozowano u niego SARS-CoV-2. Miał 53-lata. Urolog ze szpitala Homerton w Londynie pięć dni przed zabraniem do placówki medycznej opublikował w mediach społecznościowych apel, w którym wzywał rząd Wielkiej Brytanii do zaopatrzenia każdego pracownika służby zdrowia w środki ochrony osobistej.

Ludzie gratulują nam i doceniają nasz wysiłek. To bardzo inspirujące, ale chciałbym powiedzieć, że my też musimy chronić siebie i swoje rodziny w obliczu tej katastrofy. My też potrzebujemy odpowiednich środków ochronnych i lekarstw