Koronawirus powstał w laboratorium? Naukowcy rozwiewają wątpliwości

Wiele osób na całym świecie wierzy w teorię, że koronawirus został celowo stworzony w laboratorium w Wuhan. Głos w tej sprawie zabrali naukowcy, którzy opowiadają się, za tym, że SARS-CoV-2 najprawdopodobniej powstał w organizmie zwierząt, a następnie przeniósł się na ludzi.

Koronawirus. Świat nauki a teorie spiskowe

Jak podaje portal Konkret 24, naukowcy opowiadają się za teorią, że SARS-CoV-2 powstał naturalnie. Nie został on celowo stworzony w laboratorium. Serwis powoduje się na oficjalne stanowisko naukowców z 19 lutego opublikowane w czasopiśmie "The Lancet".

Szybka, otwarta i przejrzysta wymiana danych na temat tej epidemii jest obecnie zagrożona plotkami i błędnymi informacjami na temat jej źródeł

- napisano w oświadczeniu.

Autorzy tego artykułu twierdzą, że teoria o świadomym powstaniu wirusa w laboratorium jest teorią spiskową. Dodali oni również, że wielu naukowców z całego świata przebadało gen czynnika, który powoduje ostrą niewydolność oddechową przy zarażeniu koronawirusem i stwierdzili, że pochodzi on od dzikich zwierząt. Ponadto autorzy oświadczenia powołali się na inne opublikowane badania m.in. w "The New England Journal of Medicine" i "Nature", które potwierdzają tę tezę.

"Teorie spiskowe nie robią nic poza wywoływaniem strachu, pogłosek i uprzedzeń, które zagrażają naszej globalnej współpracy w walce z tym wirusem" – cytuje słowa oświadczenia portal Konkret 24. Wyniki opublikowane w "Nature" mówią o tym, że teorie o nienaturalnym pochodzeniu wirusa są nieprawdopodobne, gdyż struktury, które są odpowiedzialne za przenoszenie wirusa na człowieka, są odmienne niż wcześniej badane.

Co więcej, gdyby wirus był wytworzony w laboratorium, prawdopodobnie wykorzystano by jedną z technik znanych specjalistom od genetyki molekularnej. "Dane genetyczne wskazują jednak niezbicie, że SARS-CoV-2 nie pochodzi od żadnego wcześniej użytego szkieletu wirusa" – podaje za "Nature" Konkret 24.

Bill Gates a koronawirus

Niektóre osoby, które wierzą w teorie spiskowe, przekonani są, że za finansowaniem stworzenia koronawirusa stoi Bill Gates. Skąd na to pomysł? Znany amerykański youtuber 22 stycznia na Twitterze napisał: "Nowa modna choroba zwana koronawirusem jest rozpowszechniana w nagłówkach. Zabawne, że patent na koronawirusa został złożony w 2015 i przyznany w 2018 roku". Do wpisu został dodany link do strony amerykańskiego urzędu patentowego.

Jak się okazało później, informacje zawarte na tej stronie odnosiły się do innego wirusa, który był zaraźliwy dla ptactwa i trzody chlewnej. W Instytucie Pirbrighta utworzono żywego osłabionego koronawirusa na potrzeby badań nad szczepionką — donosi portal Konkret 24.

Warto dodać, że instytut finansowany jest przez Fundację Billa i Melindy Gates. Stąd teoria o zaangażowaniu w stworzenie SARS-CoV-2 amerykańskiego informatyka. Rzeczniczka Instytutu zaprzeczyła, że patent z 2015 roku był finansowany przez fundację Billa i jego żony.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/Konkrety24