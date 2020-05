Kanadyjska Rada Badań naukowych i federalna agencja rozwoju nauki w Kanadzie poinformowały, że szczepionka na koronawirusa opracowana w Chinach przez firmę CanSino Biologics jest w fazie badań. Technologia wykorzystywana do produkcji szczepionko pochodzi z Kanady.

Chińska szczepionka na koronawirusa

Chińska szczepionka jest jedną z kilku potencjalnych szczepionek na koronawirusa, które aktualnie są testowane na ludziach. Kanadyjska Rada Badań Naukowych (NRC) podpisała umowę z firmą z Chin.

Testowana kandydatka na szczepionkę wygląda bardzo obiecująco

- przekazał prezes NRC Iain Stewart.

Testowana szczepionka aktualnie nazywana jest Ad5-nCoV. W swoim składzie zawiera antygen SARS-CoV-2, czyli koronawirusa odpowiedzialnego za pojawienie się COVID-19. Szczepionka jest tak zaprojektowana, aby zmodyfikowany wirus używany w szczepieniu, nie mógł się rozmnażać w ludzkim organizmie, i aby system odpornościowy nauczył się rozpoznawać koronawirusa i w razie zagrożenia z nim walczyć.

Wirus używany do szczepionek także potrzebuje "gospodarza" do replikacji. W tym przypadku linia komórek "goszczących" w testowanej szczepionce została opracowana w Kanadzie przez naukowców NRC. Chińska firma w 2013 roku otrzymała licencję na jej testowanie we własnych pracach. Kanadyjskie media przekazały, że jeśli prace przebiegną pomyślnie, Kanada będzie produkować szczepionkę w Montrealu. Laboratoria, w których prowadzone będą prace, otrzymają od rządu 44 mln CAD, aby stworzyć potrzebne instalacje.

W maju Justin Trudeau, premier Kanady informował, że rząd przeznaczy 850 mln CAD na finansowanie badań nad możliwymi terapiami i szczepionką na COVID-19. Inwestycje kanadyjskie to m.in. finansowanie krajowych naukowców i firm biomedycznych, wsparcie dla badań nad szczepionką i nad genomem oraz wsparcie dla Światowej Organizacji Zdrowia.

