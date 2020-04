Główny ekspert medyczny rządu Australii Brendan Murphy szacuje, że prawdziwa liczba zakażonych koronawirusem na świecie może sięgać 10 milionów. W czwartek według danych WHO liczba infekcji przekroczyła milion.

Jak stwierdził Murphy, wiele zakażeń koronawirusem pozostaje niewykrytych, m.in. z powodu braku testów lub braku transparentności w działaniach niektórych krajów. Jak ocenił, rzeczywista liczba może być od 5 do 10 razy większa niż oficjalnie podawany milion zakażonych.

- Szczerze mówiąc, jedyne liczby, co do których mam całkowitą pewność, to liczby australijskie - powiedział ekspert.

W Australii oficjalnie liczba zakażeń sięga prawie 5300. Zarejestrowano też 28 zgonów z powodu koronawirusa. Władze kraju - zarówno centralne, jak i stanowe - wprowadziły zdecydowane restrykcje. Zamknięto granice, szkoły, większość sklepów i zakazano zgromadzeń.

Zamykają się też granice wewnętrzne. W czwartek stan Australia Zachodnia zdecydował, że od niedzieli niemal całkowicie zakaże wstępu dla osób z reszty kraju. Na Tasmanii już wcześniej wprowadzono obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych z Australii kontynentalnej. A stan Queensland od piątku na swoich granicach ustanowił punkty kontrolne.

