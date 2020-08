Nowe wytyczne są takie same dla żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Czwarta już aktualizacja jest zbliżona do wytycznych dla szkół pod względem dystansu społecznego zalecanego dla rodziców, którzy przyprowadzają dzieci.

Koronawirus. GIS wydał nowe wytyczne dla przedszkoli

Wcześniej GIS zalecał, aby w grupie przedszkolnej przebywało nie więcej niż 25 dzieci. Dyrektorzy placówek oraz samorządy zwróciły uwagę, że nowe ograniczenia mogą doprowadzić do tego, że od września dla części dzieci może nie być miejsca w placówkach. W związku z usunięciem zapisu o limicie dzieci przebywających w jednej grupie zalecano, aby w miarę możliwości powierzchnia przeznaczona do zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 m kw (wcześniej było 16 m kw.).

W przypadku zwiększenia liczby dzieci powierzchnia przeznaczona na zbiorowy pobyt przedszkolaków powinna ulec zmianie — na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m kw. (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie GIS zastrzegł, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m kw.

Wytyczne dla rodziców i opiekunów

W nowych wytycznych zaproponowanych przez GIS zmienił się także dystans, jaki powinni zachować rodzice oraz opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki. Wobec pracowników oraz innych dzieci i rodziców zmienił się on z 2 m do min. 1,5 m. Sanepid radzi, aby w miarę możliwości dzieci były przyprowadzane i odprowadzane przez tych samych opiekunów. Ponadto w salach należy usunąć sprzęty oraz przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Konieczna jest także dezynfekcja przyborów sportowych, np. piłek, skakanek.

Wietrzenie sali powinno się odbywać co najmniej raz na godzinę. W miarę możliwości należy unikać także stykania ze sobą różnych grup dzieci. GIS zaleca, aby dzieci korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości do osób trzecich. Do placówek mogą przychodzić tylko dzieci zdrowie, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną. Zdrowa musi być także osoba, która przyprowadza dziecko do przedszkola lub żłobka.

Przed placówką należy umożliwić korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk i umieścić kartkę o konieczności ich zdezynfekowania przez osoby dorosłe wchodzące do budynku. Wszystkie wytyczne dostępne są na stronie MEN oraz GIS.

RadioZET.pl/PAP